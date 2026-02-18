aaff en Greenhouse Sustainability slaan de handen ineen om tuinbouwbedrijven actief te helpen met hun duurzame ambities. Daarbij wordt niet alleen de footprint van de bedrijven berekend, maar wordt ook een ‘roadmap’ opgesteld om die footprint stapsgewijs omlaag te brengen. Na een succesvolle eerste pilot en de start van een tweede traject, is deze aanpak nu klaar voor bredere uitrol.

aaff ontstond afgelopen jaar na een fusie tussen Alfa Accountants en Adviseurs en ABAB. Het bedrijf geldt als een van de duurzaamste accountancy- en advieskantoren van Nederland, met een sterke vertegenwoordiging in de tuinbouw. Zodoende kennen aaff en Greenhouse Sustainability elkaar ook al langere tijd. Samen willen de bedrijven nu een volgende stap zetten.

Vanuit Epiic, een dochteronderneming van aaff die zich richt op het adviseren van innovatieve bedrijven, is een duurzaamheidspilot opgezet bij twee tuinbouwbedrijven in de groente- en sierteelt. “De Nederlandse tuinbouwsector wil in 2040 klimaatneutraal zijn,” stelt Boudewijn Zuijderhoudt, senior consultant duurzaamheid bij Epiic. “Concreet betekent dit nul uitstoot van CO2 en gewasbeschermingsmiddelen, volledig hergebruik van water en uitsluitend biologische bestrijding.” Om deze ambities meetbaar te maken, wordt aangesloten bij nieuwe Europese rekenmethodes, zoals de FloriPEFCR voor de sierteelt (erkend in 2024) en de FreshProducePEFCR voor groenten en fruit (verwachte erkenning in 2026). Zuijderhoudt: “Hoe ga je dat als bedrijf aanpakken? En welke keuzes maak je om je onderneming toekomstbestendig te maken?”

Concrete maatregelen



Zuijderhoudt ondersteunt ondernemers actief om te verduurzamen. Daarbij werkt hij nauw samen met collega’s binnen aaff. Eén van die telers is KP Holland. Het traject bestond uit meerdere stappen. Eerst is met hulp van de Flori Footprint Tool van Greenhouse Sustainability de milieu-impact van het bedrijf in kaart gebracht en zijn scenario’s doorgerekend om die impact te verlagen. Vervolgens is de markt in beeld gebracht: met welke duurzaamheidseisen krijgt de ondernemer te maken en welke geopolitieke factoren spelen een rol? De volgende stap was het bepalen van de juiste strategie: op welke product-marktcombinaties moet je focussen, aan welke duurzaamheidseisen moeten je producten voldoen en welke subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er? Tot slot is een haalbare roadmap richting 2040 opgesteld. “Daarin staat hoe en wanneer je voldoet aan de duurzaamheidsdoelen, welke concrete maatregelen op de tijdlijn worden gezet en hoe je stap voor stap toewerkt naar CO2-neutraal opereren,” aldus Zuijderhoudt.

Hij gelooft dat een kleine stap richting duurzaamheid bij tuinbouwbedrijven onderaan de streep al een enorme impact kan maken. Eric Flinterman, relatiemanager bij aaff, is het daarmee eens. “Duurzaamheidsbeleid leidt tot een andere strategie binnen bedrijven. Ondernemers moeten keuzes maken om hun footprint daadwerkelijk te verlagen. We zien dat telers daar enorm mee worstelen. Wij willen daarom met hen meekijken en hen helpen om een goed overwogen strategie te bepalen. De samenwerking met Greenhouse Sustainability is hiervan een logisch gevolg.”

Aan de slag als teler?

“De eerste van de twee projecten is inmiddels succesvol afgerond”, zegt Zuijderhoudt. “De resultaten zijn veelbelovend en we kijken ernaar uit om dit verder uit te rollen.” De methodiek om met de footprint aan de slag te gaan staat als een huis. Nu is het zaak meer telers actief te betrekken en enthousiasmeren. Meer informatie daarover volgt snel. Wil je als teler niet langer wachten? “Neem vooral contact op met aaff. We kijken graag samen wat deze nieuwe aanpak voor jouw onderneming kan betekenen.”

Benieuwd naar meer informatie over dit project? Je vindt het hier: In 3 stappen naar een klimaatneutrale en winstgevende kas | aaff.

Foto: v.l.n.r. Pim van der Knaap, commercial director KP Holland – Boudewijn Zuijderhoudt, senior consultant duurzaamheid Epiic – Philip Meijer, consultant duurzaamheid Epiic – Henri Potze, founder & director van Greenhouse Sustainability – Chris Boers, bedrijfsadviseur glastuinbouw aaff – John Vreugdenhil, financieel directeur bij KP Holland.