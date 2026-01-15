Tata Steel Nederland heeft een nieuwe productielijn in gebruik genomen voor verpakkingsstaal. Met de innovatieve TCCT-technologie (Trivalent Chromium Coating Technology) produceren we verpakkingsstaal duurzamer en voldoen we nu al aan toekomstige wet- en regelgeving. Tata Steel Nederland (TSN) is de exclusieve ontwikkelaar van deze innovatie en heeft deze ook gepatenteerd. De TCCT-technologie wordt door ons ook verkocht aan andere staalproducenten waarmee we de Europese standaard zetten voor de productie van duurzaam verpakkingsstaal.

“Onze TCCT- technologie maakt het mogelijk om verpakkingsstaal duurzaam te produceren en voldoet aan toekomstige wetgeving met betrekking tot chemicaliëngebruik (REACH). Dit is niet alleen goed nieuws voor onze eigen mensen, want het werk wordt veiliger, maar het voorkomt ook mogelijke milieuschade. In combinatie met Protact® (met polymeer bekleed verpakkingsstaal), biedt TSN bovendien een duurzame oplossing die voldoet aan de strengste voedselveiligheidsnormen en die het productieproces bij klanten vereenvoudigt: er is geen extra laklaag meer nodig bij de klant. Dit betekent lagere kosten, gebruik van minder chemische stoffen en een kortere productie keten. Samen met onze klanten werken we aan een efficiëntere, veiligere en milieuvriendelijkere toekomst.” – Arne Hoogervorst, bedrijfschef Packaging bij Tata Steel Nederland

Verpakkingstaal is recyclekampioen

Verpakkingen van staal zijn niet alleen veilig en duurzaam, maar ook kampioen in recycling. In Nederland wordt meer dan 95% van het verpakkingsstaal gerecycled tot nieuw staal, van voedselblikken tot spuitbussen. Bij ingeblikt voedsel levert verpakkingsstaal vele voordelen op zoals lange houdbaarheid (zelfs buiten de koelkast) en dus minder voedselverspilling. Dankzij de magnetische eigenschappen van staal, zijn verpakkingen van staal eenvoudig en goedkoop te scheiden van ander afval, wat bijdraagt aan een circulaire economie. Stalen blik is dan ook het meest gerecyclede verpakkingsmateriaal.

In het kort: