Op Earth Day kondigt Rituals Cosmetics zijn grootste investering in het welzijn van de aarde tot nu toe aan: voor elke verkochte refill plant, beschermt of herstelt het merk een boom. In samenwerking met diverse partners wil Rituals vóór eind 2022 vijf miljoen bomen laten groeien. Het initiatief maakt deel uit van de Clean, Conscious & Caring-strategie van het bedrijf, waarmee het zijn milieuvoetafdruk wil verkleinen. Rituals is sinds begin dit jaar een Certified B CorporationTM en deze belofte is opnieuw een belangrijke stap in de reis van Rituals naar sustainable wellbeing.

Zonder bomen kan planeet niet overleven

De Verenigde Naties stellen dat bomen onmisbaar zijn om duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken. Er zijn talloze redenen waarom bomen fundamenteel zijn voor het voortbestaan van de aarde; van het reinigen van de lucht die we inademen en verhoogde biodiversiteit tot het voorkomen van bodemerosie. Daarnaast halen bossen CO2 uit de lucht en dat maakt ze cruciaal in het bestrijden van de klimaatcrisis. Het komende jaar steunt Rituals meerdere herbebossingsinitiatieven om klimaatverandering tegen te gaan en de effecten ervan te verminderen.

Bedrijfsvoering als positieve kracht inzetten

Het opslaan van CO2 door middel van herbebossingsinitiatieven maakt deel uit van de Clean, Conscious & Caring-strategie van Rituals, waarmee het bedrijf zijn milieuvoetafdruk wil verkleinen. Het bedrijf heeft al beloofd dat het hele assortiment persoonlijke verzorgingsproducten 90% bestanddelen van natuurlijke oorsprong bevat vóór 2023 en alle verpakkingsmaterialen vóór 2025 100% recyclebaar/hervulbaar zijn of gemaakt van gerecyclede materialen. Daarnaast wil Rituals zijn CO2-voetafdruk verkleinen overeenkomstig het Klimaatverdrag van Parijs. Om zijn impact te versnellen, belooft Rituals nu om vijf miljoen bomen te laten groeien in 2022.

De ‘refill movement’

Rituals wil zijn klanten verwennen, hun welzijn ondersteunen en tegelijkertijd verantwoord handelen. De refillproducten van Rituals helpen daarbij, omdat ze klanten in staat stellen om mooie, luxe producten te gebruiken en toch op het milieu te letten.

“Bij Rituals draait alles om welzijn. We vinden persoonlijk welzijn net zo belangrijk als het welzijn van de planeet. Met onze ‘refill movement’ helpen we onze klanten bewust te kiezen. Alleen al in 2021 bespaarden we 434.138 kg aan materialen omdat onze trouwe klanten voor ons grote assortiment eco-chic refills kozen”, vertelt Director of Innovation & Sustainability Niki Schilling. “We begrijpen hoe groot de rol van bomen is voor de toekomst van de aarde en introduceerden het programma ‘Koop een refill, laat een boom groeien’ om proactief veranderingen teweeg te brengen ten behoeve van het klimaat.”

Dit jaar plant, beschermt of herstelt Rituals een boom voor elke verkochte refill. Om klanten aan te moedigen zich aan te sluiten bij de ‘refill movement’, krijgen klanten korting op alle Rituals-refills tijdens Earth Week t/m 24 april 2022.

Mangroves laten groeien in India en Kenia

Om de belofte van vijf miljoen bomen voor eind 2022 waar te maken, werkt Rituals samen met EARTHDAY.ORG en ClimatePartner om mangrovebossen in India en Kenia te planten, beschermen en herstellen. De mangrovebossen zijn niet alleen een van de belangrijkste koolstofputten ter wereld; ze zijn een toevluchtsoord voor vele plant- en diersoorten en de eerste beschermingslinie voor kustgebieden tegen de getijden en cyclonen in deze gebieden. De samenwerkingsprojecten steunen lokale gemeenschappen en hun levensonderhoud door het verlies aan bomen door ontbossing tegen te gaan en bossen en natuurgebieden in de buurt te beschermen. Rituals werkt gedurende het jaar ook samen met andere organisaties ten behoeve van herbebossing.