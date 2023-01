Samen met Stichting Buitenfonds en Staatsbosbeheer introduceert Achmea de dienst ‘Doneer een boom voor Achmea bossen’. Achmea wil hiermee duizenden bomen per jaar laten planten. Het planten van een boom moet een cadeau voor (gast)sprekers of medewerkers, zoals de traditionele bos bloemen of fles wijn, gaan vervangen. Michiel Delfos (Achmea) en Sylvo Thijsen (Staatsbosbeheer) verzorgden met de aanplant van een boom de aftrap van de samenwerking.

Naast bomen cadeau geven bij een bijzondere gebeurtenis, kunnen medewerkers ook zelf hun jubileumbudget of eindejaarscadeau inzetten om bomen te planten. En voor iedere nieuwe medewerker die in dienst komt bij Achmea, doneert Achmea een boom. Het is hard nodig dat er in Nederland meer bos bijkomt. Volgens de nationale Bossenstrategie moet er in 2030 in totaal 37.000 hectare bos aangeplant zijn. Staatsbosbeheer werkt daar hard aan mee, onder andere via Buitenfonds, dat geld werft voor projecten in natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Achmea ondersteunt dit initiatief.

Michiel Delfos, lid Raad van Bestuur: “Achmea zet zich in voor een duurzame toekomst. Meer groen verbetert niet alleen het milieu, het heeft ook een aangetoond positief effect op de gezondheid van mensen. Dit is nu belangrijk, maar vooral voor toekomstige generaties.”

Sylvo Thijsen, directeur Staatsbosbeheer: “Als grootste terreinbeheerder van Nederland nemen we een deel van die 37.000 hectare nieuw bos voor onze rekening. De komende jaren planten we 5.000 hectare nieuw bos. Daar kunnen we de steun van bedrijven, organisaties en particulieren goed bij gebruiken. Daarom zijn we blij met de samenwerking met Achmea, de eerste verzekeraar die op deze manier bijdraagt aan meer nieuw bos in Nederland.”

We kiezen voor een mix aan bomen (haagbeuk, esdoorn, wintereik, beuk, zoete kers) en struiken (vogelkers, lijsterbes, vuilboom, meidoorn, krent, hulst/taxus), die ook de biodiversiteit ten goede komt. Deze mix is minder kwetsbaar voor klimaatverandering. De kostprijs van 1 boom is € 6,50. De begunstigde ontvangt een certificaat met de vermelding van het aantal bomen. 1 maal per jaar plant Staatsbosbeheer het totaal aantal bomen dat dat jaar door Achmea is gedoneerd op een nader te bepalen plek in Nederland.

Achmea bos in boswachterij Ugchelen-Hoenderloo

Achmea steunt Buitenfonds al langer met projecten om de natuur in Nederland te beschermen en te verbeteren. Zo is Staatsbosbeheer in de winter van 2021/2022 gestart met de aanleg van het eerste Achmea bos in boswachterij Ugchelen-Hoenderloo. In 2022/2023 wordt een tweede Achmea bos geplant als uitbreiding van het Chaamse Bos.