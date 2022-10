Brunel, wereldwijde dienstverlener op het gebied van kennis- en capaciteitsvraagstukken, kondigt aan dat het doel om een CO2-neutraal bedrijf te zijn is bereikt. Brunel heeft in het Environmental, Social and Governance (ESG)-beleid verschillende initiatieven opgenomen die bijdragen aan een gezondere planeet en een betere toekomst voor komende generaties. De organisatie ontplooit meerdere initiatieven die stap voor stap bijdragen aan een duurzamere wereld, waaronder het elektrificeren van het leasewagenpark, het overschakelen op groene stroom in alle kantoren wereldwijd en investeringen die leiden tot minder gasverbruik. Ook motiveert Brunel haar medewerkers om bewust te reizen en te kiezen voor duurzame vormen van mobiliteit. Inmiddels worden alle initiatieven wereldwijd ondersteund door Brunels netwerk van meer dan 12.000 specialisten in meer dan 40 landen.

Duurzame initiatieven

Daarnaast ondersteunt Brunel de energietransitie. Mede door de overname van Taylor Hopkinson in december 2021 zijn Brunels inkomsten in hernieuwbare energie op jaarbasis met bijna 300 procent gestegen. Hiermee verstevigt Brunel haar positie als wereldleider op het gebied van wervings- en contractoplossingen van hernieuwbare energie.

“Dat we onszelf nu wereldleider op het gebied van wervings- en contractoplossingen van hernieuwbare energie mogen noemen is een fantastisch resultaat van alle inspanningen”, licht Jilko Andringa, CEO bij Brunel International N.V., toe. “Wij geloven erin door onze kennis te delen de uitdagingen in de maatschappij samen met onze partners aan te kunnen. Dat we als Brunel de mogelijkheid hebben om zo’n grote impact te maken op de transities in de wereld maakt mij trots. Onze focuspunten voor volgend jaar zijn onder andere thema’s als energie, energietransities en hernieuwbare energiebronnen. Hier ligt onze kracht en zien we volop kansen. Ik zie de toekomst positief tegemoet en verwacht deze succesvolle koers verder voort te zetten.”

Projecten om onvermijdelijke emissies te compenseren

Om de onvermijdelijke emissies te compenseren ondersteunt Brunel drie projecten gebaseerd op gemeenschap, natuur en technologie. Eén van deze projecten is het hernieuwbare waterkrachtinitiatief op het eiland Sumatra. In de binnenlanden van Sumatra genereert de rivier Musi schone energie voor het stroomnet via verschillende waterkrachtprojecten. Deze projecten zorgen voor banen op lokaal niveau en voor inkomsten. Daarnaast komen er gelden vrij om de infrastructuur te verbeteren en om herbebossing te financieren.

Brunel Foundation Forest

Als wereldwijde speler voelt Brunel de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de energietransitie. Om een extra positieve impact op de wereld te kunnen maken is de Brunel Foundation tien jaar geleden opgericht. De foundation doet dit onder meer door bewustwording te creëren voor de waarde van bomen. Wat begon in juli 2021, toen de Brunel Foundation samen met EcoMatcher duizend bomen plantte in Thailand, is vandaag de dag uitgegroeid tot een enorm bos van ruim 16.000 bomen over de hele wereld. Dit grote aantal extra bomen is het resultaat van het initiatief van Brunel om al haar 12.000 medewerkers in juni 2022 een boom cadeau te geven in het Brunel Foundation Forest. Ook plant Brunel voor iedere nieuwe medewerker een boom om de verdere groei van het bos voort te zetten. Elke medewerker kan zijn of haar boom virtueel bezoeken via de speciale website en komt zo meer te weten over de boom en de lokale plantverzorger.

Tot nu toe is er al 225.000 kg CO2 opgenomen en dit bos neemt in totaal 4 miljoen kg CO2 op. EcoMatcher werkt samen met zorgvuldig geselecteerde boomplantorganisaties in landen die worden geconfronteerd met intensieve ontbossing. Voor Brunel Nederland zijn er bomen in Buthan en Kenia geplant. Het bos draagt bij aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.