Princes gaat voor 100% verantwoord geproduceerde tonijn in 2019

Princes, marktleider in Nederland op gebied van visconserven en wereldwijd een van de grootste importeurs van tonijn, kondigt aan eind 2019 100% van het gehele tonijnassortiment verantwoord te leveren. Princes is goed op weg om deze doelstelling te behalen: eind 2017 was al meer dan 90% van de tonijn van verantwoorde bronnen afkomstig en momenteel biedt Princes in Nederland al het grootste assortiment aan MSC-gecertificeerde visconserven aan.

Princes is onderdeel van Princes Group, een internationale levensmiddelen- en drankengroep. Met een marktaandeel van meer dan 40%* is Princes in Nederland de grootste aanbieder van visconserven. Afgelopen jaar hebben zij hun positie in Nederland nog verder uitgebreid en een omzetgroei van meer dan 2% gerealiseerd, bijna drie keer zoveel als de groei van het totale aanbod aan visconserven in Nederland. Ook in Nederland heeft Princes het afgelopen jaar haar MSC assortiment flink uitgebreid, in lijn met haar strategie om uiteindelijk een volledig verantwoord assortiment aan te bieden. Dat is ook wat de Nederlandse consument graag ziet, blijkt uit onderzoek van Marine Stewardship Council: duurzaamheid wordt in Nederland belangrijker gevonden dan prijs bij de aankoop van vis, schaal en schelpdieren.

Meerdere initiatieven

Princes heeft in 2017 haar wereldwijde doelstelling behaald om 90% van de tonijn van verantwoorde bronnen af te nemen, door onder meer betrokken te zijn geweest bij de lancering van twee Fishery Improvement Projects (FIP’s). Dit zijn projecten die visserijen helpen bij het verduurzamen van hun visvangst, met als doel om MSC gecertificeerd te worden. Zo werd in april een FIP voor tonijn in de Indische Oceaan in werking gesteld, waarbij een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen 17 organisaties vanuit verschillende industrieën. In november ondertekende Princes bovendien samen met 7 andere organisaties een Memorandum of Understanding (MoU) voor de lancering van FIP voor een tonijn hengelvisserij in Senegal.

‘’Het verantwoord verkrijgen van tonijnvoorraden en een rol spelen in het stimuleren van positieve duurzame veranderingen, is van cruciaal belang voor zowel het beschermen van ecosystemen als voor onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie”, zegt David McDiarmid, Corporate Relations Director voor Princes. ‘’Om onze doelstelling te behalen om in 2019 100% verantwoorde tonijn te verkopen, zullen we de komende jaren meer FIP projecten opzetten en nog meer afnemen van visserijen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria.’’

Verantwoord verkregen tonijn

Onder verantwoord verkregen tonijn verstaat Princes visserijen die zijn gecertificeerd volgens de normen van de MSC, of betrokken zijn bij tijdgebonden FIP’s ook met als doel het behalen van de normen die vereist zijn voor MSC-certificering. Dat geldt ook voor volledig traceerbare hengelvisserijen en -vangsten die zonder lokvlotten (Fish Aggregating Device / FAD) zijn gedaan.

Om de voortgang te monitoren, wordt Princes door een onafhankelijke partij elk jaar vrijwillig gecontroleerd op zijn toezeggingen ten aanzien van de duurzaamheid van de tonijn. Ook wordt Princes apart gecontroleerd op naleving van de maatregelen van de International Seafood Sustainability Foundation.

“We zijn tevreden met de vooruitgang die we hebben geboekt en met de verbeteringen in de wereldwijde tonijnvisserij, waaronder de toenemende invoering van FIP’s naar MSC-certificering. We leveren nu meer verantwoord gevangen tonijn dan ooit tevoren aan onze klanten en consumenten”, vertelt McDiarmid.

“Onze deelname aan FIP’s was een belangrijke stap, maar we snappen ook dat FIP’s nog veel aandacht vereisen totdat ze volledig gecertificeerde MSC-tonijn leveren. Ook na 2019 blijven we ons uiteraard inzetten voor verantwoorde inkoop van tonijn, voor alle merken in alle landen waar we actief zijn.”

Over MSC

De MSC is een onafhankelijke non-profitorganisatie, die een norm stelt voor duurzame visserij. Het is ’s werelds meest toonaangevende milieukeurmerk met betrekking tot vis en is een erkende en vertrouwde herkenning voor consumenten over de hele wereld. Het is Princes’ beleid om waar mogelijk MSC te leveren en het bedrijf draagt de ‘blauwe vink’ op een breed scala van zalm, makreel en in toenemende mate op tonijn, omdat wereldwijd visserijen verbeteringen aanbrengen in de manier waarop ze vissen en voorraden beheren.