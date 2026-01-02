Volgens de officiële cijfers (RAI Vereniging, BOVAG en RDC) zijn er in 2025, 388.024 nieuwe personenauto’s geregistreerd, een lichte stijging van 1,7 procent vergeleken met het voorgaande jaar. In de laatste maand van dit jaar zijn er 48.585 nieuwe auto’s op kenteken gezet, een groei van 31,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2024. Het uiteindelijke aantal registraties overstijgt de prognose (367.000) van de twee verenigingen met 5,7 procent.

In 2025 steeg het marktaandeel van auto’s met een (deels) elektrische aandrijflijn ten opzichte van auto’s met conventionele brandstofmotoren. De marktaandelen per brandstofsoort voor de nieuwverkoop in 2025 zagen er als volgt uit:

1. Hybride: 175.779 registraties, 45,3% marktaandeel (42% in 2024)

2. Full EV: 156.139 registraties, 40,2% marktaandeel (34.6% in 2024)

3. Benzine: 50.753 registraties, 13,1% marktaandeel (21,8% in 2024)

4. Diesel: 3.993 registraties, 1% marktaandeel (1% in 2024)

5. LPG: 1.359 registraties, 0,4% marktaandeel (0,6% in 2024)

Prognose 2026

BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat er in 2026 361.000 nieuwe personenauto’s en 40.000 lichte bedrijfswagens worden verkocht (lees: op kenteken worden gezet). Daarmee blijft de Nederlandse automarkt volgend jaar ongeveer op vergelijkbaar niveau als in 2025, aldus beide brancheverenigingen.

Huub Dubbelman, voorzitter sectie personenauto’s en lichte bedrijfswagens bij RAI Vereniging is gematigd positief: “Door een verkoopsprint in november en december zijn er uiteindelijk meer nieuwe auto’s verkocht dan verwacht. Maar in historisch opzicht is het aantal van 388.000 nog altijd betrekkelijk laag: in de afgelopen 15 jaar werden er gemiddeld per jaar meer dan 410.000 auto’s geregistreerd. Doordat er betrekkelijk weinig nieuwe auto’s worden verkocht terwijl er veel jong gebruikte auto’s worden geïmporteerd en doordat mensen lang blijven doorrijden met hun auto, is de gemiddelde leeftijd van het wagenpark hoog, met negatieve gevolgen op het gebied van duurzaamheid. Wel is het positief om op te merken dat steeds meer consumenten kiezen voor een volledig elektrische auto. Ook het marktaandeel van auto’s met een hybride aandrijflijn stijgt – er zijn tegenwoordig plug-in hybrides waarmee je tot 150 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. Hybrides leveren een belangrijke tussenstap richting volledig elektrisch rijden. Wij pleiten er voor om elektrisch rijden blijvend te stimuleren, zonder dat consumenten die kiezen voor een auto met een verbrandingsmotor – waaronder hybrides – worden bestraft.”

Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers: “Dat er dit jaar meer nieuwe auto’s zijn geregistreerd dan verwacht, is een meevaller. Tegelijk zien we, net als vorig jaar, dat fiscale keuzes het ritme van de markt bepalen. In 2024 leidde het aflopen van de aanschafsubsidie tot een eindspurt; in 2025 deden aangekondigde wijzigingen in de bijtelling datzelfde. Verschillende instrumenten, hetzelfde effect: een piek aan het einde van het jaar en daarna het risico op een terugval. Dat die terugval nu mogelijk minder sterk uitvalt door het langer doorlopen van de gunstige bijtelling voor elektrische auto’s is positief voor de verduurzaming, maar onderstreept tegelijk hoe onvoorspelbaar de markt is geworden. Positief is dat partijen die nu onderhandelen over een nieuw kabinet het belang van stabiele, meerjarige autobelastingen onderstrepen. Nu moet dat worden waargemaakt. De oproep van BOVAG en RAI Vereniging is helder: kies voor hervorming van de autobelastingen, meerjarige duidelijkheid en toekomstbestendigheid. En, haak aan bij Europees beleid.”

Top 5 geregistreerde merken (2025)

1. Kia (37.837 registraties, 9,8% marktaandeel)

2. Volkswagen (31.883 registraties, 8,2% marktaandeel)

3. Skoda (27.884 registraties, 7,2 % marktaandeel)

4. Toyota (27.806 registraties, 7,2% marktaandeel)

5. Renault (24.601 registraties, 6,3% marktaandeel)

Top 5 geregistreerde modellen (2025)

1. Skoda Elroq (11.960 registraties, 3,1% marktaandeel)

2. Kia EV3 (10.973 registraties, 2,8% marktaandeel)

3. Tesla Model Y (10.790 registraties, 2,8% marktaandeel)

4. Kia Picanto (8.858 registraties, 2,3% marktaandeel)

5. Toyota Aygo X (6.947 registraties, 1,8% marktaandeel)

Top 5 geregistreerde EV-modellen (2025)

1. Skoda Elroq (11.960 registraties, 7,7% marktaandeel)

2. Kia EV3 (10.973 registraties, 7% marktaandeel)

3. Tesla Model Y (10.790 registraties, 6,9% marktaandeel)

4. Tesla Model 3 (5.829 registraties, 3,7% marktaandeel)

5. Volvo EX 30 (5.269 registraties, 3,4% marktaandeel)

Foto: BOVAG