Titan Clean Fuels heeft een afnameovereenkomst getekend met groene energieleverancier TURN2X voor de levering van e-methaan aan de maritieme sector vanaf 2028. Titan exploiteert zeven bunkerschepen en kan momenteel in ongeveer 52 havens leveren. De nieuwe e-methaanovereenkomst kan de levering van groene brandstof aanzienlijk opschalen.

De modulaire en flexibele productie-installatie van TURN2X in Miajadas, Spanje, zet hernieuwbare energie en biogene CO₂ om in ISCC-gecertificeerd e-methaan. Deze groene brandstof wordt vervolgens aan het net geleverd en naar grote Europese havens getransporteerd, waar Titan het aan rederijen levert en hen helpt bij hun decarbonisatie.

E-methaan kan een netto nuluitstoot van broeikasgassen (BKG) bereiken, van bron tot gebruik. De exacte reductie is afhankelijk van de gebruikte apparatuur en motortechnologie. Het biedt ook een reductie van stikstofoxiden (NOx) tot wel 95% en zorgt voor vrijwel nul emissies van zwaveloxiden (SOx) en fijnstof (PM), zoals roet.<sup>1</sup>

Dankzij deze emissiereducties komen schepen die e-methaan gebruiken in aanmerking voor FuelEU Maritime-overcompliance en de commerciële voordelen van pooling en opslag. Rederijen met een complianceoverschot of -tekort kunnen deelnemen aan de FuelEU-pool van Titan, die wordt ondersteund door hun marktexpertise en toegang tot brandstof op de lange termijn.

De e-methaan van TURN2X is bovendien een gecertificeerde hernieuwbare brandstof van niet-biologische oorsprong (RFNBO). Bij het berekenen van de FuelEU-prestaties kunnen rederijen de impact van RFNBO in feite dubbel tellen van 2025 tot 2033. Als RFNBO in 2031 nog steeds minder dan 1% van het gerapporteerde maritieme energieverbruik uitmaakt, kunnen schepen vanaf 2034 verplicht worden om minimaal 2% RFNBO te gebruiken.

Deze overeenkomst is tevens een concrete stap richting grootschalige inzet van e-methaan en draagt ​​bij aan een veerkrachtigere Europese energievoorziening. Nu de EU zich heeft gecommitteerd aan de uitfasering van Russisch LNG, met een einde aan kortetermijncontracten vanaf 25 april van dit jaar en alle langetermijncontracten vanaf 1 januari 2027, kan het opschalen van de productie van groene brandstoffen zoals e-methaan direct bijdragen aan de energiezekerheid.

Phillip Kessler, CEO van TURN2X, merkte op: “We zijn blij om samen te werken met Titan en Molgas, leiders in schone scheepsbrandstoffen, om de scheepvaartsector koolstofvrij te maken met e-methaan, de brandstof bij uitstek voor steeds meer bedrijven in de maritieme sector.”

Caspar Gooren, commercieel directeur Hernieuwbare Brandstoffen bij Titan, zei: “TURN2X is een echte pionier op het gebied van groene brandstoffen en we zijn enthousiast over het aanzienlijke potentieel van deze samenwerking. De aanpak van hun team voor de levering van e-methaan is schaalbaar: de groene brandstof kan worden geproduceerd in regio’s met een grote hoeveelheid goedkope hernieuwbare elektriciteit, zoals Spanje, worden geïnjecteerd in het bestaande gasnet en worden geleverd in havens waar maritieme afnemers het nodig hebben.

“Het methaantraject – via LNG, vloeibaar biomethaan (LBM/bio-LNG) en e-methaan – stelt reders in staat om stapsgewijs te decarboniseren en tegelijkertijd hun bestaande investeringen te beschermen. Door gebruik te maken van de bestaande infrastructuur biedt deze route ook de laagste totale kosten voor naleving van de regelgeving. Kijkend naar de bestemming, hebben alle e-brandstoffen vergelijkbare productieprocessen, dus de prijs zal voornamelijk worden bepaald door de beschikbaarheid, kosten en schaalbaarheid van de infrastructuur aan de aanbodzijde – waar methaan een duidelijke voorsprong heeft.”

E-methaan kan met minimale aanpassingen worden geïntegreerd in alle bestaande LNG-infrastructuur, inclusief bunkerinstallaties, terminals en LNG-dualfuel-schepen. Dit betekent dat e-methaan wordt ondersteund door LNG-bunkerinfrastructuur in circa 222 havens wereldwijd en kan worden gebruikt in de ongeveer 850 LNG-schepen die momenteel in bedrijf zijn en de 642 die nog in bestelling zijn.²

E-methaan heeft bovendien een energiedichtheid die 1,6 keer zo hoog is als die van methanol en twee keer zo hoog als die van ammoniak. Een brandstof met een lagere energiedichtheid betekent dat er grotere brandstoftanks nodig zijn, waardoor er minder ruimte overblijft voor winstgevende lading, of dat er vaker gebunkerd moet worden.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, wordt LNG al 60 jaar veilig over de hele wereld vervoerd zonder grote incidenten. Er gelden strenge veiligheidsnormen en bemanningen hebben een grondige training gevolgd in het hanteren, opslaan en bunkeren van LNG, evenals in het bedienen van LNG-dualfuel-motoren. Naarmate de vraag naar e-methaan in de toekomst toeneemt, zal deze profiteren van al deze bestaande ervaring en kennis.