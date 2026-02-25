IKEA Heerlen draait de gaskraan dicht en gaat volledig over op 100% hernieuwbare energie. De vestiging wordt aangesloten op een duurzaam systeem van Mijnwater, waarbij onder andere oude mijngangen worden ingezet als warmte- en koudebronnen. De voormalige mijngangen fungeren ook als ondergrondse thermische buffers. Het doel om alle IKEA gebouwen en activiteiten in Nederland volledig op groene stroom te laten draaien is inmiddels bereikt. De overgang van IKEA Heerlen draagt bij aan de volgende stap om in 2030 alle winkels te laten opereren op hernieuwbare warmte en koeling en niet langer gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Mijnen als warmte- en koudebron

Mijnwater gebruikt grondwater uit bronnen in de voormalige mijnen in Limburg voor verwarming en verkoeling van gebouwen. Daarvoor is een slim uitwisselingsnetwerk ontwikkeld, waarbij de verschillende gebruikers onderling warmte en koude kunnen overdragen. Hierdoor blijven vraag en aanbod zo goed als mogelijk in balans. Dat lukt niet altijd, onder andere omdat in de zomer de vraag naar koude groter is en in de winter de vraag naar warmte. De bronnen die zijn geboord in de voormalige mijngangen fungeren daarbij dan ook als ondergrondse thermische buffers met verschillende temperaturen.

Maron van der Krieken, Country Sustainability Manager IKEA Nederland: “De energietransitie staat bij ons hoog op de agenda. Tegelijkertijd vraagt de uitvoering per vestiging om maatwerk. We hebben te maken met uitdagingen zoals netcongestie, waardoor we actief op zoek moeten naar slimme, alternatieve oplossingen. Juist daarom zijn we trots op onze samenwerking met Mijnwater: een lokale partner die de infrastructuur van een voormalig fossiele industrie nu inzet voor duurzame doeleinden, waardoor we IKEA Heerlen van het gas kunnen koppelen.”

Energietransitie

IKEA Heerlen is na IKEA Hengelo en Breda de derde Nederlandse vestiging met een aardgasaansluiting die overgaat op volledig hernieuwbare energie. Er zijn ook IKEA vestigingen die al vanaf het begin verwarmd en gekoeld worden zonder aardgasaansluiting. De verwarming en koeling van IKEA Duiven, Barendrecht en Utrecht wordt bijvoorbeeld gereguleerd door middel van een aansluiting op een warmtenet. De overige Nederlandse IKEA vestigingen willen ook de overstap maken van aardgas naar hernieuwbare energie. In grote delen van Nederland is het elektriciteitsnet echter overbelast door de snelgroeiende vraag naar elektriciteit. Daarom zoekt IKEA ook naar alternatieven, zoals de warmte- en koudelevering door Mijnwater in Heerlen en de ondergrondse opslag van warmte en kou in Breda. IKEA Amersfoort wil het nieuwe warmtenet gebruiken voor warmtelevering om het elektriciteitsnet te ontlasten.