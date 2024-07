In de strijd tegen klimaatverandering speelt samenwerking een cruciale rol, vooral op bedrijventerreinen waar de impact van deze veranderingen groot kan zijn. Wateroverlast, energietekorten en verlies van flora en fauna zijn op deze terreinen vaak een probleem. De podcast “Meer dan een Mooi Terrein” belicht hoe bedrijven, gemeenten en experts gezamenlijk bijdragen aan toekomstbestendige bedrijventerreinen. In zes afleveringen toont deze podcast op praktische wijze hoe bedrijventerreinen kunnen verduurzamen.

Wandel mee over de bedrijventerreinen met Daan Nieber

Presentator Daan Nieber bezoekt in de serie onder andere bedrijventerrein Euvelgunne in Groningen. Hier heeft de gemeente geïnvesteerd in duurzame oplossingen om wateroverlast aan te pakken, in plaats van korte termijnoplossingen zoals het vergroten van de rioleringen. Bedrijven kregen de kans om samen met experts groene oplossingen te implementeren in hun panden, wat resulteerde in een betere afvoer van regenwater. Dit voorkomt niet alleen overstromingen, maar draagt ook bij aan een duurzamer waterbeheer op lange termijn. In de podcast wordt uitgelegd welke verschillende oplossingen ze hebben gebruikt en hoe ze de financiering via de gemeente rond kregen.

Waardevolle lessen en inspiratie voor duurzame ontwikkeling



“Meer dan een Mooi Terrein” belicht niet alleen de successen van deze samenwerkingen, maar deelt ook inzichten over de rol van leiderschap, betere samenwerkingsmethoden en financieringsmogelijkheden. Voor bedrijven en gemeenten die willen werken aan de klimaatadaptatie van hun bedrijventerreinen biedt deze podcast waardevolle lessen en inspiratie.

Wil jij bijdragen aan de klimaatadaptatie van jouw bedrijventerrein? Luister dan naar de podcast “Meer dan een Mooi Terrein” via Spotify of jouw favoriete podcastapp.

Deze podcastserie is mogelijk gemaakt door DuurzaamDoor: een kennisprogramma waarmee de Rijksoverheid wil bijdragen aan de ontwikkeling naar een groenere leefomgeving en een duurzamere economie. Met deze podcastserie willen we je inspireren met nieuwe initiatieven die je laten zien in hoe een groenere toekomst er uit kan gaan zien.