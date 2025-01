Binnenhavens en ‘bedrijventerreinen aan water’ spelen een cruciale rol in de overgang naar een circulaire economie. Helaas worden veel watergebonden locaties onderbenut en steeds vaker bedreigd. Bijvoorbeeld door woningbouwplannen (in de omgeving) en (her)ontwikkelingen waarbij niet-watergebonden bedrijvigheid op deze locaties landt. Zo zit op 30 tot 40% van de watergebonden kavels in binnenhavens een niet-watergebonden bedrijf blijkt uit analyses van de Stec Groep. Terwijl zo’n 75% van deze kavels gezien omvang, milieucategorie en bereikbaarheid wel geschikt zijn voor watergebonden circulaire activiteiten. Bijkomend probleem is onbekendheid met het maatschappelijk-economisch belang van binnenhavens en Not In My Backyard-gedrag rondom milieuhinderlijke circulaire bedrijven. Hierdoor blijven bedrijventerreinen – binnenhavens in het bijzonder – nog te vaak onderbelicht in het ruimtelijk beleid.

Stec Groep was onderzoekspartner in het NWO-SIA onderzoeksproject RAAK ‘Samen Beter – Samenwerken om de circulaire potentie van bedrijventerreinen te benutten’. Vanuit dit project roepen we op tot meer liefde, aandacht en actie voor binnenhavens in de circulaire transitie. Hiervoor is een manifest geschreven met zeven aanbevelingen. “Met dit manifest willen we overheden aansporen om actief met binnenhavens en bedrijventerreinen aan het water aan de slag te gaan. Dit om te voorkomen dat de circulaire transitie ruimtelijk vastloopt.”

Inventarisaties van het Planbureau voor de Leefomgeving, maar ook eigen prognoses van Stec Groep voor provincies, laten namelijk zien dat de circulaire transitie kan leiden tot extra ruimtevraag naar grootschalige locaties voor recycling en (bio)grondstofverwerking, maar ook naar binnenstedelijke locaties voor reparatie en deeleconomie.

Foto: Stec