PostNL start proef met duurzame brandstof HVO

In Leeuwarden en Zwolle rijdt een deel van PostNL zijn bestelbussen en vrachtwagens als proef op een duurzame brandstof. Zes weken lang wordt er HVO100 getankt, een diesel gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Dit zorgt voor 90 procent minder CO2-uitstoot. PostNL is een van de eerste grote landelijke bedrijven in Nederland die op deze brandstof rijdt.

Afgelopen weken proef gestart in Zwolle en Leeuwarden

De chauffeurs van PostNL Transport in Zwolle doen met 23 vrachtwagens mee aan de proef. Vanuit het pakkettensorteercentrum in Zwolle rijden 20 bestelbussen op de schonere brandstof. Ook het depot in Leeuwarden test met 26 bussen. Deze locaties zijn onder meer gekozen omdat daar meer dieselbussen rijden die geschikt zijn voor HVO100. En omdat daar tankstations in de buurt zijn die HVO100 leveren, ook via een hoge snelheidspomp. Dat is noodzakelijk voor onze vrachtwagens. Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek, zegt over de proef: “PostNL is een van de eerste grote landelijke bedrijven in Nederland die op HVO100 rijdt. Ik ben er trots op dat we deze stap zetten om onze CO2-uitstoot te verminderen.”

Frituurvet omzetten

HVO100 staat voor ‘100% Hydrotreated Vegetable Oil’. Het wordt gemaakt door Neste, wereldwijd de grootste producent van deze hernieuwbare diesel. Zij gebruiken hiervoor plantaardige oliën, afval- en restvetten. Bijvoorbeeld het gebruikte frituurvet van alle Nederlandse restaurants van McDonald’s wordt door Neste omgezet in HVO100. Deze diesel zorgt voor 90 procent minder CO2-uitstoot, in vergelijking met fossiele diesel. Overigens staan biobrandstoffen de laatste tijd ter discussie. Niet alles zou beter voor het milieu zijn. Daar kijkt PostNL ook kritisch naar. Zo worden er voor HVO100 geen bomen gekapt en Neste gebruikt alleen afval- en reststromen voor de productie. De leverancier voldoet ook onder meer aan de eisen van de Nederlandse Emissieautoriteit en beschikt over alle nodige certificaten.

Ervaring opdoen

De ambitie van PostNL is om in 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux in de laatste kilometer (last mile) uitstootvrij te bezorgen. Als tussenstap wil het bedrijf al in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij bezorgen. Daarvoor zijn is PostNL bezig om haar wagenpark groener en uiteindelijk uitstootvrij te maken. Bijvoorbeeld door elektrische vervoersmiddelen in te zetten. Maar ook door schonere brandstoffen zoals HVO100 te gebruiken. Zes weken lang wordt nu ervaring opgedaag met HVO100. Van hoe de chauffeurs de brandstof ervaren tot aan het meten van de CO2-uitstoot. PostNL heeft er alle vertrouwen in dat de proef goede resultaten laat zien, zodat HVO100 gebruiken kan gaan worden voor meer voertuigen in het wagenpark. Om op die manier de CO2 uitstoot terug te dringen.