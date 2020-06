Neste, McDonald’s en HAVI brengen circulaire economie in praktijk met nieuwe samenwerking in Nederland

Neste, ’s werelds grootste leverancier van hernieuwbare diesel geraffineerd uit afval en residuen én het op twee na duurzaamste bedrijf ter wereld*, bundelt haar krachten met McDonald’s Nederland en HAVI door een circulair-economisch samenwerkingsverband aan te gaan. McDonald’s restaurants in Nederland gaan het gebruikte frituurvet recyclen tot Neste MY Renewable Diesel™. Deze brandstof wordt vervolgens gebruikt in de vrachtwagens van HAVI, die op hun beurt weer goederen aan McDonald’s leveren. Zo stelt Neste MY Renewable Diesel klanten in staat om de uitstoot van broeikasgassen, in vergelijking met fossiele diesel, tot 90%** te verminderen gedurende de levenscyclus van de brandstof.

In de circulair-economische samenwerking speelt de logistieke partner HAVI een centrale rol als inzamelaar van het gebruikte frituurvet voor alle 252 Nederlandse McDonald’s restaurants. Neste zet dit frituurvet in haar Rotterdamse raffinaderij om in duurzame diesel die als brandstof dient voor de vrachtwagens van HAVI.

“McDonald’s zet zich in voor duurzaamheid door middel van haar Scale for Good programma. We zijn groot genoeg om een verschil te maken. Circulariteit en het verminderen van afval is een van de pijlers van ons lopende duurzaamheidsprogramma. De samenwerking met Neste en HAVI is een uitstekend voorbeeld van de manier waarop we circulariteit in de praktijk brengen. We verbinden de recycling van waardevol afval, waar we al jaren mee bezig zijn, aan onze ambities om de impact op het klimaat te verminderen. Samen met HAVI hebben we een roadmap ontwikkeld om onze logistieke CO2-uitstoot te verminderen en onze logistiek toekomstbestendiger te maken. Naast de overstap naar hernieuwbare diesel bevat de roadmap een onderzoek naar hybride en elektrische voertuigen en het gebruik van logistieke city hubs om de bewegingen in de binnenstad te verminderen“, zegt Jeroen Dekkers, Hoofd Supply Chain van McDonald’s Nederland

“Neste heeft de ambitie om wereldwijd marktleider te worden op het gebied van hernieuwbare en circulaire oplossingen. We zijn verheugd om samen te werken met McDonald’s en HAVI om te laten zien hoe de circulaire economie in de praktijk kan worden gebracht. Neste wil graag samenwerken met vooruitstrevende bedrijven en steden om hun gebruikte frituurvet en ander afval om te zetten in duurzame brandstof en -producten. Het gebruikte frituurvet van McDonald’s is een uitstekende grondstof voor onze Neste MY Renewable Diesel. De brandstof heeft een lage uitstoot, is een duurzaam alternatief voor fossiele diesel en vereist geen aanpassingen aan bestaande dieselmotoren“, zegt Carl Nyberg, Executive Vice President van Neste’s Renewable Road Transport.

Neste heeft een transparante en veelzijdige supply chain voor grondstoffen opgebouwd en bevindt zich in de unieke positie om de circulaire economie te verbeteren. Neste MY Renewable Diesel werd al eerder ingezet voor circulair-economische projecten. In 2019 lanceerde Neste een samenwerking met de stad Oakland om hun wagenpark te laten draaien op brandstof geproduceerd uit stadsafval.

Snelle groei voor Neste MY Renewable Diesel in Nederland

Neste is in Nederland actief sinds 2011, toen de Rotterdamse raffinaderij voor duurzame producten haar activiteiten startte. De raffinaderij in Rotterdam en de raffinaderij in Singapore zijn de grootste en meest geavanceerde hernieuwbare dieselraffinaderijen ter wereld. Vorig jaar opende Neste een nieuw kantoor in Hoofddorp. Dit kantoor dient als wereldwijde hub voor de groeiende Renewable Aviation business.

Neste heeft Neste MY Renewable Diesel, geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen, in oktober 2019 op de Nederlandse markt gebracht. Dit hoogwaardige duurzame product is momenteel verkrijgbaar op meer dan 90 locaties in het hele land.

Naast Nederland is Neste MY Renewable Diesel beschikbaar voor klanten in Finland, Zweden, Estland, Letland, Litouwen en in de Verenigde Staten in Californië en Oregon.

*) Volgens de Corporate Knights 2019 Global 100 Most Sustainable Corporations list.

**) De methode die wordt gebruikt om de emissies in de levenscyclus en de emissiereductie te berekenen, voldoet aan de EU-richtlijn inzake hernieuwbare energie (2009/28 /EC).