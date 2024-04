Vanaf vandaag voegt PostNL samen met dochterbedrijf Spring jaarlijks ongeveer 4 miljoen liter HVO100 toe aan het Europese dieselnetwerk voor wegtransport. Een mooie volgende stap in het duurzamer en schoner bezorgen, want hiermee komt er jaarlijks tot 12 kiloton minder CO2 in het milieu terecht. Dit is vergelijkbaar met bijna 5000 benzine-auto’s die een jaar lang rijden*. Hiermee levert PostNL een significante bijdrage om de uitstoot van de transportsector te verminderen.

Brieven en pakketten bezorgen doen de bezorgers van PostNL al zoveel mogelijk lopend, op de fiets of met elektrische voertuigen. Ook maakt PostNL veel gebruik van de hernieuwbare brandstof HVO100 in de bezorging en groot transport, bijvoorbeeld daar waar elektrisch rijden nog niet mogelijk is. HVO100 produceert minder uitstoot van schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof en vermindert de CO2 uitstoot met 90% in vergelijking met reguliere diesel.

Unieke en flinke stap voorwaarts

Voor de internationale lange afstanden over de weg is verduurzamen nog uitdagender: de actieradius en infrastructuur voor elektrische vrachtwagens is nog onvoldoende ontwikkeld en de beschikbaarheid van HVO100 buiten Nederland is zeer beperkt. Wel kan HVO100 worden toegevoegd aan het huidige Europese dieselnetwerk. Dat is wat PostNL nu gaat doen: samen met partners is er een manier gevonden om voor het internationale wegtransport binnen Europa toch HVO100 in te zetten. Hiermee zet PostNL een unieke en flinke stap voorwaarts in de logistieke sector.

HVO100 in het Europese netwerk

Tijs Reumerman, Managing Director Cross Border Solutions bij PostNL: “We zochten een vernieuwende oplossing om HVO100 te kunnen gebruiken. Dit hebben we gerealiseerd door een nieuwe standaard neer te zetten en we hopen dat dit initiatief anderen inspireert. We kopen net zoveel biobrandstof in als jaarlijks nodig is voor al ons internationale transport op de weg in Europa. Dit wordt vanaf vandaag aan het Europese dieselnetwerk toegevoegd. Deze oplossing vermindert net zoveel uitstoot als wanneer onze vrachtauto’s direct op HVO100 hadden kunnen rijden. Een grote stap waar ik heel erg trots op ben. Samen met onze klanten, last-mile partners en de hele logistieke sector willen we het totale Europese wegtransport verduurzamen en daar nemen wij met dit initiatief het voortouw in. Daarbij profiteren al onze klanten ook direct van deze verminderde CO2 uitstoot, zonder extra kosten.”

10 jaar eerder net zero

PostNL voelt als toonaangevende e-commerce speler in Europa een enorme verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving. Hiernaar wordt ook gehandeld: dagelijks werkt het bedrijf aan het verbeteren van de impact in de hele bezorgketen. Bijvoorbeeld door over te schakelen op uitstootvrije logistiek en door samen met de markt te werken aan oplossingen voor een circulaire economie. PostNL heeft zijn klimaatstrategie verder verfijnd en een ambitieuzere CO2-uitstoot-reductiedoelstelling neergelegd bij het Science Based Targets-initiatief (SBTi). In 2040 streeft PostNL ernaar nagenoeg geen impact meer te hebben op het klimaat en milieu, 10 jaar eerder dan het klimaatakkoord vraagt. De opschaling van duurzame brandstof is weer een belangrijke stap in het bereiken van deze doelstellingen.

<*Bron: CBS 2022 i.c.m. emissiecijfers van CE Delft .