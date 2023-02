Het volledige wagenpark van Rensa Family Company, met twee centrale distributiecentra in Didam en Doetinchem, rijdt nu op HVO (Hydrogenerated Vegetable Oil), een brandstof die geproduceerd wordt van plantaardige afvaloliën en –vetten als frituurvet. Het gaat in totaal om een kleine 90 vrachtwagens en bestelbussen die dagelijks bestellingen leveren voor de technische groothandels Rensa Verwarming & Ventilatie, Gévier en Gafco.

Met de volledige overgang op de blauwkleurige brandstof zet Rensa Family Company opnieuw een belangrijke stap in de realisatie van de ambitie om in 2030 onder meer klimaat- en CO2- neutraal te zijn. De logistiek dienstverlener verwacht dat deze stap voor een verdere CO2-reductie van een kleine 6 procent zorgt.

Brandstof

HVO is een blauwkleurige brandstof geproduceerd uit hernieuwbare grondstoffen zoals plantaardige afvaloliën. Rensa Family Company rijdt met de variant B20, een mengvorm van 80 procent diesel met 20 procent HVO. Deze mengvorm levert over de hele keten (well-to-wheel) een CO2-reductie op van 18% ten opzichte van ‘gewone’ diesel.

Verbluffend resultaat

In 2019 reden de eerste voertuigen van Rensa Family Company op de variant B20. “De resultaten waren verbluffend. Niet alleen reduceerden we onze CO2-uitstoot fors, we bleken op 1 liter brandstof ook nog eens een paar honderd meter verder te kunnen rijden”, zegt Bob Lammers, Hoofd Transport bij Rensa Family Company. “In 2022 was het HVO-wagenpark opgeschroefd naar 75 procent van de totale vloot. We zijn er trots op dat we al in het begin van 2023 de laatste stap van deze uitrol afgerond hebben.”

De vrachtwagens tanken de brandstof bij tankstations van het Achterhoekse Kuster Energy, verspreid over het hele land. De brandstofleverancier heeft de tankstations speciaal daarvoor uitgebreid met een HVO-pomp. “We zijn blij in Kuster Energy een innovatie partner te hebben die bijdraagt aan de realisatie van onze duurzame ambities. Wij geloven in ieders bijdrage aan de energietransitie en wij doen dat door te investeren in innovatie van alternatieve brandstoffen”, zegt Jan-Pieter de Wilde, Commercieel Directeur van Kuster Energy. “Met deze samenwerking kunnen twee Achterhoekse familiebedrijven met hetzelfde karakter en dezelfde visie, elkaar versterken en ondersteunen bij het waarmaken van duurzame ambities.”