Plantaardig (kerst)ontbijt ‘een eitje’ met de nieuwste innovatie van GREENFORCE

De voorbereidingen voor het kerstdiner en -ontbijt zijn in menig huishouden alweer in volle gang. Duurzaam en plantaardig eten tijdens de feestdagen lijkt misschien een hele uitdaging maar met de plantaardige alternatieven van foodstartup GREENFORCE hoef je niets te missen deze Kerst. Naast het uitgebreide aanbod aan Easy Mixes voor vlees- en visvervangers breiden ze hun assortiment voor het (kerst)ontbijt vandaag verder uit met hun nieuwste innovatie: vegan ei – eveneens in hun ondertussen welbekende poedervorm. Vanaf nu bak je met hetzelfde gemak een goudgele en smaakvolle vegan omelet of roerei. Heerlijk en voedzaam als ontbijt en binnen 3 minuten op tafel. Appeltje eitje! Het gehele assortiment van GREENFORCE is verkrijgbaar via de webshop en wordt vóór de feestdagen nog klimaatneutraal bij je thuisbezorgd.

Eitje erbij? Deze Kerst hoef je niet te kiezen tussen plantaardig en je favoriete ontbijtgerecht. “Een plantaardig roerei of wentelteefjes passen perfect bij een wat uitgebreider ontbijt op de zondagochtend of tijdens de aankomende feestdagen,” aldus Thomas Isermann, oprichter van GREENFORCE. De bereiding is gemakkelijk en snel. Voor de hoeveelheid van één ei meng je 10 g van het poeder met 50 ml water en bak het rustig gaar net zoals je bij een roerei zou doen. Een verpakking van 100 gram poeder is goed voor 600 gram ei-mix. Daar kun je gemakkelijk 10 eitjes van bakken. Wil je extra uitpakken deze feestdagen? Ga dan voor een croissant gevuld met plantaardig roerei en bieslook, of sprenkel er wat truffelolie overheen als feestelijke touch!

Hoe werk het? Ei zonder kip

De plantaardige poeder variant op ei is gemaakt van tuinbonen. Deze worden lokaal verbouwd in Duitsland. Isermann: “Om zo dicht mogelijk bij de structuur en het mondgevoel van ei te blijven, zijn we voor dit product opnieuw het lab ingedoken en hebben we langdurig onderzoek gedaan. Na veel testen hebben we na 6 maanden een smaakvol en zeer vergelijkbaar plantaardig alternatief voor ei ontwikkeld.” De poedermix is een bron van vezels, rijk aan eiwitten, laag in verzadigd vet en scoort zelfs de hoogst haalbare Nutri-Score (A). Door het verlaagde vetgehalte bevat de hoeveelheid mix vergelijkbaar aan één kippenei (10g) 65% minder calorieën dan een kippenei. Naast smaakvol en plantaardig is het vegan ei in poedervorm een duurzame optie. Het is lang houdbaar (12 maanden), ongekoeld te bewaren en de hoeveelheid is zelf te bepalen waardoor voedselverspilling voorkomen wordt. Daarnaast zijn de producten licht in gewicht waardoor de uitstoot van transport en het energieverbruik enorm wordt verminderd.