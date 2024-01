Iedere Nederlander inspireren om plantaardige voeding te introduceren in hun dagelijkse maaltijden, dat is de missie van Alpro. Het ontbijt is hiervoor ideaal, aangezien we bijna allemaal de dag ermee beginnen en voor drie op de tien (28%) is het zelfs de belangrijkste maaltijd van de dag. Ruim een op de tien (12%) mensen kiest al voor een plantaardig ontbijt. Hoe je ontbijt zegt bovendien veel over je karakter. Daarom trapt Alpro het jaar af met de campagne “Jouw Karakter, Jouw Ontbijt”. De nationale campagne zoomt in op de verschillende ontbijtroutines en heeft als doel consumenten aan te moedigen om meer diversiteit in hun dieet aan te brengen met plantaardige producten. Het startsein wordt gegeven met twee grootschalige activaties op Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal, waar iedereen wordt uitgenodigd om Alpro producten te komen proeven.

De ontbijtgewoontes in Nederland

In een land waar traditioneel de boterham met kaas of hagelslag de boventoon voert wijst onderzoek uit dat veel mensen er inmiddels ook andere ontbijtgewoontes en voorkeuren op na houden. Ruim de helft van de ontbijtende Nederlanders (52%) varieert gedurende de week met wat ze eten in de ochtend. Yoghurt of kwark met toppings (31%) zijn na de boterhammen en crackers het populairst. Daarnaast ontbijt 12% met havermoutpap en 4% met overnight oats. De variatie in eetroutine is het duidelijkste te zien in West-Nederland waar naast yoghurt en kwark en havermout ook een voorkeur is voor fruit (14%) en smoothies (7%).

Verschillende karakters, verschillende ontbijtroutines

Niet alleen variëren we graag, onze ontbijtroutines en voorkeuren zeggen ook veel over iemands karakter. De een haast zich de deur uit en ontbijt onderweg (15%), de ander neemt uitgebreid de tijd in de ochtend (71%). Ruim één op de tien (12%) vindt het belangrijk om plantaardig te ontbijten. “Het merendeel van de Nederlanders ontbijt elke dag en voor drie op de tien (28%) is het zelfs de belangrijkste maaltijd.[4] Maar we zien dat iedereen dat anders doet, of het nu gaat om wat er op iemands bord ligt, hoeveel tijd aan het klaarmaken ervan wordt besteed, of aan welke smaak- en voedingsvereisten het moet voldoen. Met onze nieuwe campagne “Jouw Karakter, Jouw Ontbijt zetten we het ontbijt centraal, maar ook ieders persoonlijke variatie”, aldus Kasia Gebala Cortes (Head of Alpro Danone Netherlands).

Divers eetpatroon met plantaardige opties

Gebala Cortes: “Met de Nederlandse liefde voor het ontbijt en het ruime aanbod aan plantaardige producten, moedigen we mensen aan om in de ochtend meer diversiteit in ons eetpatroon toe te voegen. Experimenteer eens met variatie in plantaardige voeding, ook al is het maar één keer in de week.” Rondom deze campagne staat de komende periode het uitgebreide ontbijtassortiment van Alpro extra in de schijnwerpers, met producten als Mild & Creamy Zonder Suikers, Barista Haver en Plantaardige Variatie op Kwark. Daarmee biedt het consumenten een breed scala aan mogelijkheden om hun ontbijt naar eigen smaak en voorkeuren te personaliseren.

Over de activaties:

Op station Utrecht Centraal (van 11-13 januari tussen 6.00 en 11.00 uur) en Rotterdam Centraal (van 18 – 20 januari tussen 6.00 en 11.00 uur) worden in januari twee activaties gestart. Tijdens deze activaties kan iedereen de Alpro ontbijt-experience ervaren. Daarnaast vindt er tijdens deze dagen een sampling plaats, zodat iedereen een plantaardig ontbijt kan proeven.