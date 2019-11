People Friendly Fashion Pop Up in Den Haag roept consument op tot bewust koopgedrag

Vandaag, 28 november, is op Het Plein in Den Haag de Pop Up for People Friendly Fashion geopend. De tweedaagse Pop Up is een initiatief van Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV, CNV Internationaal en 12 Fair Wear-merken en laat zien hoe iedereen kan bijdragen aan een eerlijkere wereld voor de mensen die onze kleding maken.

Tijdens de opening van de People Friendly Fashion Pop Up rende een groep vrouwen en mannen onder aanvoering van tv-presentatrice Sofie van den Enk Het Plein op met ieder zo’n 50 kledingstukken aan om aandacht te vragen voor eerlijke kleding. Onder het motto ‘Trek het je aan’ had de groep in navolging van de Slow FashionSeason een groot deel van hun eigen kleding over elkaar heen aangetrokken om aandacht te vragen voor eerlijke kleding. Hiermee lieten ze aan de vooravond van Black Friday hun waardering zien voor wat ze al in hun kast hebben hangen.

Een Nederlandse garderobe bestaat uit gemiddeld 173 items, waarvan er liefst 50 in het afgelopen jaar niet zijn gedragen[1]. Black Friday draagt bij aan nog meer impulsaankopen. De Pop Up for #PeopleFriendlyFashion roept op tot bewuster koopgedrag en respect voor de makers van onze kleding. De organisaties achter de Pop Up werken actief samen aan betere arbeidsomstandigheden en een eerlijk loon in kledingfabrieken.

Virtueel bezoek aan Bangladesh

In de glazen Pop Up kan iedereen ervaren hoe je kunt bijdragen aan een eerlijke wereld voor de mensen die onze kleding maken. Bezoekers kunnen kennismaken met Fair Wear kledingmerken, zelf plaatsnemen achter de naaimachine en een belofte doen for #PeopleFriendlyFashion. Ook is er gelegenheid om met een VR-bril rond te lopen in een kledingfabriek in Bangladesh, kleding te upcyclen en een ‘3 maanden – 33 kledingstukken’ uitdaging aan te gaan.

Eerlijke kleding de norm

De Pop Up ging vanochtend van start met een toekomstgerichte boodschap richting politici. 31 kinderen van de Missing Chapter Foundation gaven hun antwoord op de vraag hoe we eerlijke kleding de norm kunnen maken. Zo pleitten ze voor een paspoort in elk kledingstuk, camera’s in kledingfabrieken, meer YouTubers die filmpjes maken over eerlijke kleding en duidelijker zicht op waar de eerlijke kleding in de winkel hangt. Ze hadden zich enkele weken over deze vraag gebogen en deelden hun bevindingen aan Tweede Kamerleden, waaronder Achraf Bouali, Carla Dik-Faber en Mahir Alkaya. YouTuber D is for Dazzle en vertegenwoordigers van CNV Internationaal, Mondiaal FNV, Fair Wear en kledingmerken, met wie ze vervolgens in discussie gingen.