Het iconische gebouw in het centrum van Den Haag, de voormalige V&D- en Hudson’s Bay, wordt vandaag opgeleverd als moderne universiteitscampus. In opdracht van CBRE Investment Management (CBRE IM) heeft Van Wijnen dit bijna honderd jaar oude gebouw getransformeerd tot een duurzaam kenniscentrum voor Universiteit Leiden en partners TU Delft, Open Universiteit, LUMC en Universiteiten van Nederland.

Met deze opening krijgt de Universiteitscampus Spui een nieuwe bestemming en een belangrijke rol in het centrum van Den Haag. Dagelijks zullen ruim 4.000 studenten en medewerkers het gebouw gebruiken. De combinatie van onderwijs, retail en horeca draagt bij aan extra levendigheid in de binnenstad en ondersteunt de ambitie van Den Haag om zowel een leefbare stad als een toonaangevende kennisstad te zijn.

“De oplevering van vandaag betekent de start van een nieuw leven voor dit bijna honderd jaar oude gebouw. Waar ooit het warenhuis het kloppend hart van de stad was, ontstaat nu een bruisend centrum voor kennis, ontmoeting en samenwerking,” zegt Marije Braam, Portfolio Manager bij CBRE IM.

Duurzaam en toekomstbestendig

Het gebouw is niet alleen vernieuwd, maar ook verduurzaamd. Het streven is om een BREEAM-NL Excellent-certificering te behalen, met onder meer groene daken, zonnepanelen, triple glas en hergebruik van natuursteen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het gebouw voldoet aan moderne eisen voor comfort en energie-efficiëntie. Historische elementen, zoals de kenmerkende gele tegels en de oude V&D-etalage, zijn behouden als eerbetoon aan de rijke geschiedenis van het pand.

De oplevering vindt vandaag plaats om 16:00 uur aan Spui 3, Den Haag. Het openingsmoment wordt verricht door wethouder Saskia Bruines, Marije Braam – Portfolio Manager CBRE IM, Chris Suijker – Directeur Vastgoed Universiteit Leiden en René Flikweert – Vestigingsdirecteur Van Wijnen. Op 2 februari 2026 wordt het gebouw in gebruik genomen en vinden de eerste colleges plaats.

De herontwikkeling is gerealiseerd door CBRE Investment Management in samenwerking met LIAG Architecten, RYSE, Van Wijnen, Universiteit Leiden, Open Universiteit, TU Delft, Universiteiten van Nederland en LUMC.

Foto’s: Guido Pijper