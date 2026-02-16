De DAF XF Electric is door een Spaanse jury uitgeroepen tot ‘2026 Eco-Friendly Truck of the Year’. De truck krijgt deze erkenning voor de sterke focus op duurzaamheid, de geavanceerde technologie en de uitstekende prestaties. ‘Eco-Friendly Truck of the Year’ maakt deel uit van het gerenommeerde National Transport Awards-programma, dat in 1988 is opgezet door de tijdschriften Transporte 3 en Viajeros van de Spaanse Editec Group. Na het behalen van de titel ‘International Truck of the Year 2026’ is dit opnieuw een belangrijke onderscheiding voor DAF’s toonaangevende reeks elektrische trucks.

De jury – bestaande uit leidinggevenden van meer dan honderd transportbedrijven en specialisten op het gebied van alternatieve energie – prees de DAF XF Electric om zijn geavanceerde technologie, sterke focus op duurzaamheid en uitstekende prestaties. Belangrijke beoordelingscriteria waren innovatie, efficiëntie, milieubelasting en gebruiksvriendelijkheid.

Sterke elektrische prestaties

De DAF XF Electric wordt aangedreven door PACCAR EX‑D1- en EX‑D2-elektromotoren met vermogens van 170 kW (230 pk) tot 350 kW (480 pk). Afhankelijk van de configuratie biedt het voertuig een ‘zero emission’ actieradius van meer dan 500 kilometer.

Een belangrijke factor voor het winnen van de titel ‘2026 Eco-Friendly Truck of the Year’ is de toepassing van de nieuwste generatie lithium-ijzer-fosfaatbatterijen (LFP). Deze batterijen zijn vrij van kobalt en nikkel en hebben een uitzonderlijk lange levensduur. Bovendien kunnen ze dagelijks tot 100% worden opgeladen zonder dat dit invloed heeft op de duurzaamheid.

Praktische Inzetbaarheid in de dagelijkse transportwereld

De jury lichtte toe: “De DAF XF Electric bewijst dat zorg voor het milieu uitstekend samen kan gaan met operationele efficiëntie en een uitzonderlijk chauffeurscomfort. De aandrijflijn en het voertuigconcept vormen een perfecte combinatie, vooral voor regionale en nationale distributietoepassingen waarvoor de DAF XF Electric primair is ontworpen.”

Toewijding aan emissievrij transport

“Het ontvangen van de titel ‘Eco-Friendly Truck of the Year’ is opnieuw een prachtige erkenning voor de kwaliteiten van onze Nieuwe Generatie DAF Electric trucks,” aldus Bart Bosmans, lid van de DAF Board of Management en verantwoordelijk voor Marketing & Sales. “Naast deze toonaangevende voertuigen bieden we een compleet pakket aan diensten ter ondersteuning van klanten die investeren in elektrische logistiek. Dit varieert van specifieke chauffeursopleidingen tot gedetailleerde routeplanning, en van het leveren van laadstations en energieopslagsystemen tot specifieke informatie binnen ons PACCAR Connect online fleet management platform. Deze combinatie van producten en diensten maakt DAF tot de ideale partner in de energietransitie.”

Foto: Ramón Valdivia (r), directeur ASTIC (Spanish Association of International Road Transport), overhandigde de award aan Luis Fernando Reyes (l), algemeen directeur DAF Spanje en Portugal.