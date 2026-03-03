De innovatieve startup Heliora is uitgeroepen tot winnaar van de CO₂-reductie challenge van de gemeente Den Haag en ImpactCity. De challenge daagt startups uit om samen met de overheid te werken aan oplossingen voor CO₂ reductie. In de komende zes maanden ontwikkelt Heliora samen met de gemeente een batterij die energie in stroomplekken en (rest)warmte kan opslaan in zand.

“De warmtetransitie in steden wordt niet beperkt door een tekort aan duurzame bronnen, maar door het ontbreken van flexibiliteit in het systeem. Zo wordt restwarmte op dit moment alleen maar ingezet wanneer zij direct gebruikt kan worden. Zodra aanbod en vraag niet samenvallen, ontstaat verlies van duurzame warmte en vallen we automatisch terug op fossiele warmtebronnen,” vertelt Peter Enting van Heliora.

De oplossing: een zandaccu

Heliora ontwikkelt prototype van een accu die warmte en energie opslaat in een zandmengsel. Door energie en warmte op te slaan wanneer deze beschikbaar zijn en terug te leveren wanneer de stad deze nodig heeft, kan het gebruik van gas structureel worden verminderd en CO₂-reductie worden versneld. Het prototype wordt geplaatst in een gebouw in Den Haag om de werking te testen en de daadwerkelijke CO₂-besparing te meten.

Wethouder Arjen Kapteijns (Energietransitie) is enthousiast over het project: “Ik ben trots dat we samen kunnen werken aan het slimmer en efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Dat restwarmte nu vaak verloren gaat, is zonde en leidt tot onnodige uitstoot. Met deze zandaccu voegen we opslagcapaciteit toe en pakken we dat probleem aan. Bovendien kan de accu bij stroompieken energie opslaan in de vorm van warmte, bijvoorbeeld wanneer er veel zonne- of windenergie beschikbaar is.”