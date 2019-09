Patagonia lanceert Action Works, een nieuw digitaal platform dat helpt de planeet te beschermen

Outdoorkledingbedrijf Patagonia lanceert vandaag Patagonia Action Works in Nederland, een digitaal platform dat de gemeenschap in contact brengt met plaatselijke milieuorganisaties die actie ondernemen om de planeet te redden.

De Europese lancering volgt op het enorme succes van het platform in Noord-Amerika, waar een half miljoen mensen via Patagonia Action Works actie ondernamen om milieu-initiatieven te ondersteunen. Met dit platform kunnen mensen hun tijd en vaardigheden inzetten, evenementen bijwonen, petities ondertekenen en doneren aan conservatiedoelen.

Deze lancering vindt plaats in een tijd van ongekende milieudreigingen en toenemende druk op het Nederlandse publiek, politici en bedrijven om actie te ondernemen en de klimaatcrisis aan te pakken. De recente klimaatbewegingen wereldwijd en ook in Nederland hebben aangetoond dat bescherming van de planeet dringend nodig is. Patagonia Action Works maakt dit mogelijk door mensen in contact te brengen met, op dit doel gerichte organisaties, en zo collectieve acties mogelijk te maken.

Het online, gemeenschapsgerichte platform vormt het volgende hoofdstuk in de 45-jarige geschiedenis van activisme van Patagonia. Het donatieprogramma van het bedrijf, 1% for the Planet, is een wereldwijde beweging die is opgericht door de oprichter van Patagonia, Yvon Chouinard, en natuurbeschermer Craig Mathews. De steun van het bedrijf voor lokale milieuorganisaties van over de hele wereld bedraagt in totaal meer dan 100 miljoen USD en heeft duizenden groepen bereikt. Veel van deze non-profitorganisaties hebben beperkte middelen tot hun beschikking. Met behulp van Patagonia Action Works wil het bedrijf deze groepen de kans geven invloedrijker en effectiever te worden.

Patagonia Action Works benadrukt en ondersteunt het werk van mileuorganisaties die zich op de meest dringende milieuproblemen richten. Mihela Hladin Wolfe, directeur van milieu-initiatieven in EMEA van Patagonia, zegt: “We hebben geen vertrouwen meer dat de wereldleiders op tijd actie ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken. Het publiek wil weten wat ze kunnen doen, en dit platform maakt het mogelijk voor hen om actie te ondernemen in de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. Met Patagonia Action Works kunnen mensen vechten voor de dingen die voor hen belangrijk zijn.”

Mark van Baal, oprichter van Follow This, zegt: “Ik heb Follow This opgericht omdat ik geloof dat aandeelhouders de wereld kunnen veranderen door Big Oil te dwingen te stoppen met investeren in olie en gas en te beginnen met investeren in hernieuwbare energiebronnen. Dankzij de steun van bijna 5.000 groene aandeelhouders en grote investeerders, is Shell het eerste oliebedrijf dat beloofde van koers te veranderen.

“Op dit moment zijn we van plan dit succes uit te bouwen in de VS door klimaatresoluties in te dienen bij de Amerikaanse oliemaatschappijen Chevron en ExxonMobil. We hebben daarom dringend behoefte aan bekwame vrijwilligers in de VS. Action Works biedt ons de mogelijkheid om in Californië bekwame vrijwilligers, zoals advocaten, financiële experts en netwerkers, te werven bij investeerders en in de media. Het platform kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn om onze campagne verder vorm te geven en nauwer samen te werken met gelijkgestemde burgers over de hele wereld.”

Patagonia steunt al langer milieu-activisme in Europa, zoals de twee recente campagnes Save the Blue Heart of Europe en Artifishal, die wilde rivieren en vispopulaties beschermen. Het bedrijf kwam in 2017 wereldwijd in het nieuws door een rechtzaak aan te spannen tegen de Amerikaanse President Donald Trump, die twee nationale parken illegaal had verkleind.

Patagonia wordt gezien als een van de duurzaamste bedrijven in de wereld en is een ‘B Corp: Benefit Corporation’.