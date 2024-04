Deze week opent Patagonia voor het eerst een winkel in Nederland. Vanaf nu kunnen outdoor liefhebbers bij Patagonia Amsterdam terecht voor technische producten voor allerlei soorten buitensporten, waaronder klimmen, sneeuwsporten en trailrunning. De locatie op de Singel in Amsterdam dient naast winkel ook als ontmoetingsplaats voor lokale activisten en sport communities. Patagonia organiseert er als gastheer activiteiten en evenementen zoals reparatieworkshops, filmvertoningen en openbare lezingen.

Outdoorkledingmerk Patagonia werd in 1973 opgericht door Yvon Chouinard in Ventura, Californië. Het merk is ‘in business to save our home planet’ en wordt internationaal erkend voor de toewijding aan productkwaliteit en milieuactivisme. In 2022 veranderde het bedrijf de eigendomsstructuur zodat de aarde nu de enige aandeelhouder is.

Naast de nieuwe locatie in Amsterdam heeft Patagonia in Europa 12 eigen winkels en is het merk overal verkrijgbaar bij gespecialiseerde outdoorwinkels. De eerste Patagonia winkel in Nederland is gevestigd in het pand van de voormalige nachtclub RoXY. Een iconische Amsterdamse locatie, die een centrale rol speelde in de house- en technocultuur van de stad in de jaren ‘90 en bekend stond om extravagante, multidisciplinaire optredens.

Nina Hajikhanian, General Manager EMEA bij Patagonia: “Onze winkels zijn wereldwijd ontworpen voor de community, met een focus op de organisatie van activiteiten en evenementen die passen bij onze missie ‘to save our home planet’. De winkel in Amsterdam wordt een liefdesbrief aan Amsterdam en de bloeiende buitensport- en milieucultuur van de stad. De afgelopen tien jaar is Amsterdam de thuisbasis geweest van ons Europese hoofdkantoor. In die tijd hebben we ons ondergedompeld in het activisme, de innovatie en de creativiteit waar de stad om bekend staat. We zijn hier samenwerkingen aangegaan met organisaties als het United Repair Centre en Fashion for Good en hebben nauwe banden opgebouwd met vele lokale milieu-ngo’s en outdoor communities. Onze nieuwe winkel is een voortzetting van dat werk en een uitgelezen kans om in deze stad een nog actievere kracht voor positieve verandering te worden.”

De indeling van de winkel is zo ontworpen dat er ruimte is voor activiteiten en workshops. Een regelmatig programma van gratis evenementen op het gebied van sport en milieu, gehost door Patagonia en partners, lanceert binnenkort op Instagram (@patagoniaamsterdam) en eu.patagonia.com.

Foto credtis: Margriet Hoekstra