Overheidsinstanties, supermarkten en hotels in koffiestaking

Op het werk drinken we dagelijks veel kopjes koffie. Weinig mensen zijn zich echter bewust van de problematiek die schuilgaat achter de koffie. Om bewustwording ten aanzien van de problemen te vergroten doen supermarkten, overheidsinstanties, hotels en kerken vandaag (15 oktober) mee aan de Eerlijke Koffiestaking. Werknemers plakken koffiemachines en mokken af. Ook bekende Nederlanders als Tess Milne en Veronica van Hoogdalem hebben zich aangemeld.

Onze werkdag begint dagelijks met een kop koffie. Gemiddeld drinken wij Nederlanders 4 koppen koffie op een dag[1]. Maar wat veel mensen niet weten, is dat grote problemen spelen in de koffie industrie, zowel voor mens als milieu. De wereldmarktprijs voor koffie schommelt rond de US$1, terwijl boeren minimaal $1,40 nodig hebben om überhaupt uit te komen met hun productiekosten. Koffieboeren zien zichzelf gedwongen om hun koffie met verlies te verkopen. Het aantal boeren dat onder de extreme armoedegrens ($1,90 per dag) leeft, is flink gestegen. In sommige landen met 30 tot 50 procent. Boerenfamilies hebben zelfs bijna geen geld voor basisbenodigdheden zoals eten of gezondheidszorg. Daarnaast vormt klimaatverandering een groot probleem. De koffieplant heeft steeds meer moeite om te overleven en sommige onderzoekers schatten dat het gebied waar koffie kan groeien gehalveerd zal zijn in 2050[2].

Eerlijke Koffiestaking

Vanwege de zorgelijke situatie gingen Colombiaanse boeren de straat op. ‘Multinationals hongeren koffieboeren uit’ schreven zij op hun spandoeken. Uit solidariteit met de boeren komen werknemers in Nederland nu in actie. Op 15 oktober plakken werknemers van verschillende organisaties de koffiemachines en mokken van collega’s af en delen hun ervaring via de hashtag #eerlijkekoffiestaking. Door bewustwording te creëren op het werk hopen medewerkers hun baas te overtuigen koffie in te kopen waar in ieder geval een prijs aan de boerencoöperaties betaald is die de productiekosten dekt. De staking kan gesteund worden op kantoor door de koffiemachine en mokken af te plakken, zoals personeelsleden van supermarkten, overheidsinstanties, hotels, kerken, verhuurbedrijven en eetcafés van plan zijn te doen. Ook bekende Nederlanders als Tess Milne en Veronica van Hoogdalem plaatsen steunbetuigingen op hun sociale media.

Wat is dan eerlijke koffie?



De koffiesector boekte vorig jaar een winst van $20 miljard maar onderbetaling van boeren blijft een groot probleem. Koffiefabrikanten hebben duurzaamheidsprogramma’s en productiviteitstrainingen opgezet. Echter, zonder betere betaling aan boeren gaan deze programma’s de huidige crisis niet verhelpen. Van alle keurmerken en duurzaamheidsinitiatieven is Fairtrade de enige die structureel prijs agendeert en een minimumprijs plus ontwikkelingspremie hanteert. De minimumprijs van $1,40 is net genoeg om de kosten van duurzame productie te dekken. En zelfs dat blijkt voor veel bedrijven al een te grote opgave om te betalen. Slechts een schamele 5% van de koffie in Nederland wordt onder Fairtrade voorwaarden verkocht. Met deze actie hoopt Fairtrade dit percentage te verhogen om zo toe te werken naar een hoger inkomen voor koffieboeren.

