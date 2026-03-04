The Usual hotels heeft voor beide hotels — The Usual Brussels en The Usual Rotterdam — de BREEAM In-Use ‘Outstanding’-certificering behaald. Daarmee behoort het duurzame hotelmerk tot een exclusieve groep van slechts zeven andere hotels wereldwijd die deze hoogst mogelijke beoordeling hebben bereikt, en is het bovendien het enige hotelmerk in de Benelux met twee Outstanding-certificeringen.

BREEAM In-Use is een van ’s werelds toonaangevende duurzaamheidsbeoordelingsmethoden voor bestaande gebouwen. De methodiek beoordeelt prestaties op het gebied van energie, water, materialen, ecologie, transport, weerbaarheid en Gezondheid & Welzijn. Het predicaat Outstanding weerspiegelt uitzonderlijke bouwkundige kwaliteit en prestaties die ver boven de gangbare wettelijke eisen uitstijgen.

Een stap verder dan de norm

Op beide locaties is duurzaamheid diep verankerd in zowel het gebouw als de dagelijkse bedrijfsvoering. De hotels draaien volledig op hernieuwbare energie en zijn niet aangesloten op het gasnet. Waterbesparende voorzieningen en monitoringssystemen beperken het waterverbruik, terwijl de sterke score op Gezondheid & Welzijn het resultaat is van hoge standaarden op het gebied van daglichttoetreding, binnenklimaat, comfort voor gebruikers en toegankelijkheid. Beide panden zijn bovendien sterk geïntegreerd in hun stedelijke omgeving, met uitstekende bereikbaarheid via het openbaar vervoer en faciliteiten voor duurzame mobiliteit.

Binnen de categorie ‘Resources’ ontvingen beide locaties een exemplary recognition voor het faciliteren van hergebruik en toekomstige aanpasbaarheid. De gebouwen zijn ontworpen met voorzieningen voor hergebruik en recycling en blijven flexibel inzetbaar in de tijd, wat bijdraagt aan langdurige levensduurwaarde en het verminderen van materiaalverspilling.

The Usual Brussels behaalde een totaalscore van 87,1%, met bijzonder sterke resultaten in Resources en Land Use & Ecology, waaronder biodiversiteitsmaatregelen zoals groene daken en ecologische integraties.

The Usual Rotterdam behaalde een Outstanding Asset-score van 86,26% en excelleerde met name in de categorieën Transport, Land Use & Ecology en Gezondheid & Welzijn. De herontwikkeling van het pand in het centrum van Rotterdam laat zien hoe bestaande stedelijke gebouwen kunnen worden getransformeerd tot toekomstbestendige en veerkrachtige hospitality-omgevingen.

Een kader voor toekomstige groei

Naast erkenning fungeert BREEAM als een langetermijnkader voor de verdere Europese expansie van The Usual. Hoewel elk gebouw zijn eigen kenmerken heeft, biedt de certificering een rigoureuze structuur die duurzame renovatie, operationele prestaties en weerbaarheidsplanning richting geeft voor toekomstige locaties. Het behalen van Outstanding voor de eerste twee hotels onderstreept het ambitieniveau van The Usual en bevestigt BREEAM In-Use als leidend raamwerk voor verdere ontwikkeling.

“Wij zijn er trots op dat beide van onze eerste hotels het predicaat Outstanding hebben behaald,” aldus Gisela Boersma, ESG Manager bij The Usual. “Het certificeringsproces heeft ons uitgedaagd om elk aspect van onze gebouwen en operaties kritisch te bekijken. Het bevestigt dat hoge milieuprestaties en een sterke gastervaring elkaar kunnen versterken.”

Note: De BREEAM-NL In-Use-certificering voor The Usual Rotterdam is van toepassing op “The Usual Rotterdam (exclusief Pods by The Usual)”, zoals gedefinieerd in de officiële beoordelingsdocumentatie.

Naast erkenning bieden de certificeringen een meetbaar ESG-kader voor de Europese uitbreiding van The Usual. Terwijl het merk zich voorbereidt op de opening van extra locaties, dient BREEAM In-Use zowel als benchmark als roadmap.

Volgens The Usual hotels valideren certificeringen niet alleen hun toewijding aan de hoogste standaarden, maar bieden ze ook onschatbare richtlijnen voor de ESG-praktijken terwijl het hotelconcept uitgebreid wordt. De kwestie van klimaatverandering is urgenter dan ooit. Alleen een ruimte verwerven en gebruiken wordt niet langer als een verantwoorde optie beschouwd. Met onzekerheid overal om ons heen, is het nog crucialer om onze toekomst zo goed mogelijk veilig te stellen. De BREEAM In-Use-certificering biedt een solide, bewezen kader — een duurzame investering in de toekomst die zijn waarde behoudt, aangezien duurzaamheid alleen maar belangrijker zal worden.

Green Key en meer

The Usual heeft daarnaast ook een Green Key-certificering ontvangen en meerdere internationale design- en duurzaamheidsprijzen gewonnen, waarmee het merk zijn positie als regeneratief hospitalitymerk verder versterkt.