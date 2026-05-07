AVIA VOLT en Fletcher Hotels zijn een samenwerking gestart voor de uitrol van DC-snellaadinfrastructuur bij Fletcher-hotellocaties in Nederland. De eerste snellaadlocatie is inmiddels operationeel bij Fletcher Hotel-Restaurant Marknesse. In de komende periode worden meerdere locaties aangesloten.

Met deze samenwerking speelt Fletcher Hotels in op de groeiende behoefte aan snellaadvoorzieningen bij hotelgasten en bezoekers. Door laden beschikbaar te maken op bestemmingslocaties zoals hotels, wordt elektrisch laden steeds meer onderdeel van het dagelijkse verblijf.

AVIA VOLT verzorgt het volledige traject: van advies en engineering tot installatie, exploitatie en 24/7 beheer. Per locatie wordt gekeken naar het laadprofiel, de beschikbare netcapaciteit en de verwachte groei van elektrisch rijden, zodat een schaalbare en toekomstbestendige oplossing ontstaat. Waar netcapaciteit beperkt beschikbaar is, worden aanvullende oplossingen ingezet, zoals batterijopslag om piekbelasting op te vangen en het beschikbare vermogen slim te verdelen.

Marieke Knol – Bokkers, Facilitair Coördinator bij Fletcher Hotels: “Als hotelketen met locaties door heel Nederland zien wij een duidelijke toename in de behoefte aan snellaadvoorzieningen. Met de uitrol van AVIA VOLT snelladers op onze locaties spelen we hier proactief op in. Dankzij de netcongestieoplossingen van AVIA VOLT kunnen we een schaalbare uitrol realiseren, ook op locaties waar netcapaciteit beperkt beschikbaar is”.

Frans Fidder, Business Developer e-Mobility bij AVIA VOLT Nederland: “Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap in de verdere landelijke uitrol van ons snellaadnetwerk. Fletcher-locaties bevinden zich op strategische plekken in Nederland en vormen daarmee een waardevolle aanvulling op ons groeiende netwerk. Door laden beschikbaar te maken op bestemmingen waar mensen verblijven, vergaderen of ontspannen, integreren we elektrisch laden in het dagelijks leven. Zo maken we elektrisch rijden steeds toegankelijker, efficiënter en toekomstbestendig.”