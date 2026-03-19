Dagelijks worden in badkamers van hotels wereldwijd ontzettend veel single-use plastic voorzieningen en dispensers gebruikt. En na gebruik: weggegooid. Dat moet anders, vindt Loofys. Het bedrijf uit Leeuwarden presenteert morgen tijdens het eerste Future Ready Hospitality Collective-congres in Amsterdam een nieuwe dispenser voor hotelbadkamers: The Solid Dispenser.

Het product is de eerste dispenser voor de hospitality sector, die volledig plasticvrij is uitgevoerd. The Solid Dispenser is hiermee een duurzaam alternatief voor alle hotels, waar nog altijd verzorgingsproducten in vele kilo’s plastic worden verbruikt. In de praktijk gaat het – afhankelijk van het aantal kamers en de bezettingsgraad – al snel om tienduizenden eenheden per hotel per jaar1.

Dorien Beijk, oprichter en eigenaar van Loofys: “Het gebruik van plastic in hotelbadkamers is nog steeds de norm, ook bij hervulbare oplossingen. Dat zorgt voor een continue stroom aan afval.”

Ook bij hervulbare dispensers zit de vloeistof als navulling vrijwel altijd in een plastic verpakking. Dan nemen afvalstromen wel iets af, maar ze blijven bestaan. Met een team aan ervaren productontwikkelaars ontwikkelde Loofys daarom een duurzamer alternatief. Het doel: nog verder terugdringen van de afvalberg uit hotels.

Dorien Beijk: “We hebben onszelf de vraag gesteld hoe je dit volledig zonder plastic kunt doen. Alleen zo kun je samen met hotels écht stappen zetten in het structureel verminderen van afval.”

In plaats van vloeibare producten werkt The Solid Dispenser met navullingen van vaste zeep, die geen plastic verpakkingen nodig hebben. De dispenser zelf is uitgevoerd in roestvrij staal en ontworpen voor dagelijks gebruik bij wastafels en in doucheruimtes.

De eerste gesprekken over de ontwikkeling van de dispenser vonden plaats in maart 2025. Sindsdien is er gewerkt aan het systeem, dat op het moment van introductie al draait op een testlocatie: het Notiz Hotel in Leeuwarden.

Met de presentatie op het FRHC-congres brengt Loofys het product voor het eerst breder onder de aandacht binnen de hospitality-sector, waar de druk om plasticgebruik terug te dringen sterk toeneemt.