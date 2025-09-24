Op 10 oktober van 15.00 tot 18.00 uur presenteert gebiedscöoperatie Buijtenland van Rhoon de eerste Linnen Beyond Fashion Show in het Nieuwe Instituut in Rotterdam. Tijdens dit event, onderdeel van de Dutch Sustainable Fashion Week, onthullen beeldend kunstenaar Petra Laaper, multidisciplinair kunstenaar Florian Regtien en House of Denim/Jeanschool hun duurzame ontwerp van lokaal geteeld vlas uit Rhoon. Deze innovatieve ontwerpen zijn het resultaat van een jaarlang ontwerp- en samenwerkingsproces met agrariërs, zadenleverancier Van de Bilt zaden en vlas en textielexpert Maaike Gottschal.

80% minder watergebruik

De textielindustrie is wereldwijd een van de meest vervuilende sectoren. Linnen Beyond Fashion biedt een duurzaam alternatief: vlas, een lokaal en milieuvriendelijk gewas dat stevig terugkeert op Nederlandse akkers. Vlas verbruikt ongeveer 80% minder water dan katoen en bevordert de biodiversiteit. Sinds 2020 telen de natuurinclusieve boeren in het Buijtenland van Rhoon ruim 30 hectare vlas, waarin landbouw en natuur harmonieus samengaan.

Ambacht verloren

Door het verdwijnen van de vlasteelt in de jaren ‘80 raakte ook het ambacht verloren. Het meerjarenprogramma Linnen Beyond Fashion wil de verbinding tussen grondstof, ontwerper en drager herstellen. Drie ontwerpers – Jean School/House of Denim, Petra Laaper en Florian Regtien – hebben vlas uit Rhoon vertaald naar hedendaagse, duurzame mode. Ontwerper Florian Regtien: “Met mijn project in het Buijtenland van Rhoon breng ik een ode aan vlas. Door onderzoek naar tassen, ambachten, Egyptische oudheden en het gebruik van indigo ontdekte ik hoe vlas zich als denim laat verbeelden. Het was bijzonder om het proces van de boeren te volgen en in dialoog te gaan met vele specialisten, waardoor ik de kracht en pracht van dit materiaal ben gaan inzien.”

Naast de onthulling van de ontwerpen is er een panelgesprek met toonaangevende experts uit de vlas- en textielindustrie. Zij bespreken hoe het traditionele vakmanschap kan worden geïntegreerd in de moderne productie en hoe het oer-Hollandse vlas een plek kan krijgen in de toekomst van de mode. Panelleden zijn: Kiki Hagen, directeur Collectief Circulair Textiel, Lenno Vermaas, directeur Van de Bilt zaden en vlas, Anthony Goesaert van de linnenweverij Libeco,, Mariette Hoittink, directeur House of Denim Foundation en Bert Wilschut, afzet coördinator Gebiedscooperatie Buijtenland van Rhoon.

Linnen Beyond Fashion expositie

Tijdens de Dutch Sustainable Fashion Week is ook een speciale Linnen Beyond Fashion expositie te bezoeken in het Nieuwe Instituut. Hier worden het ontwerpproces, vlasstalen en innovatieve linnenwerken van Maaike Gottschal en de ontwerpers getoond. Toegang is mogelijk met een regulier ticket van het instituut.

De Linnen Beyond Fashion Show zet een belangrijke stap in het verduurzamen van de mode-industrie door de lokaal geteelde vlas als waardevol en circulair materiaal weer op de kaart te zetten.

Foto’s: Jacqueline Fuijkschot