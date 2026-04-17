Beyond Meat® breidt het bekroonde assortiment van plantaardige burgers uit met de lancering van de nieuwe Beyond Burger® Korean BBQ, verkrijgbaar bij Albert Heijn en Picnic vanaf 20 april a.s.

Nederland omarmt de Koreaanse cultuur – van K-pop tot KBBQ – een trend die ook in de retail zichtbaar is. Zo steeg de omzet van Koreaanse producten in Nederlandse supermarkten in 2025 naar €21,5 miljoen; dit is een stijging van 87% ten opzichte van 2024*. Pionier Beyond Meat introduceert een eigen Koreaanse smaakbeleving op de Nederlandse markt, zodat consumenten dit barbecueseizoen kunnen genieten van een nieuwe Beyond Burger met Korean BBQ-smaak. Thuis, op eigen BBQ!

Na het succes van de Beyond Burger Jalapeño**, vormt deze nieuwste innovatie met Korean BBQ-smaak een eerbetoon aan de Koreaanse smaken van grillgerechten zoals bulgogi en galbi, maar dan plantaardig. Het is de Beyond Burger zoals je die kent, met een vleesachtige, sappige bite. Qua smaak kun je denken aan rokerig-zoet, met een subtiele smaakcombinatie van knoflook, sojasaus en gember. Zoals met vele Koreaanse grillgerechten is deze burger een perfecte combinatie met kimchi, of een frisse koolsalade. Daarnaast is de Beyond Burger met Korean BBQ-smaak rijk aan plantaardige eiwitten (18 g per burger) en is geschikt om, net als een runderburger, op de barbecue te bereiden: ideaal voor burgerliefhebbers die van variatie houden, van veganisten tot carnivoren en iedereen daartussenin.

Natalia Tofan, Regional Sales Manager Retail BeNeFra bij Beyond Meat, zegt: “We zijn ontzettend blij om de Beyond Burger met Korean BBQ-smaak dit barbecueseizoen in Nederlandse supermarkten te lanceren. Bij Beyond Meat innoveren we voortdurend om aan de vraag van de consument te voldoen en de groeiende Koreaanse foodtrend heeft ons geïnspireerd om hiermee aan de slag te gaan. Consumenten kunnen nu genieten van heerlijke smaken van de Koreaanse BBQ, eiwitrijk en plantaardig: gewoon op eigen BBQ!”

Consumenten kunnen vanaf 20 april a.s. de BBQ aansteken, om te genieten van de Beyond Burger Korean BBQ, verkrijgbaar bij Albert Heijn of online via Picnic. Dit is een waardevolle aanvulling op het Nederlandse barbecue-assortiment!