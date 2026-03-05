Een groep toonaangevende wereldwijde bedrijven heeft vandaag een initiatief van 100 miljoen dollar aangekondigd om de reductie van supervervuilende stoffen te versnellen. Supervervuilende stoffen zijn krachtige opwarmingsmiddelen zoals methaan, roet en koelmiddelgassen, die verantwoordelijk zijn voor ongeveer de helft van alle klimaatopwarming tot nu toe en kunnen bijdragen aan schadelijke luchtvervuiling.

Dit nieuwe initiatief – het Superpollutant Action Initiative – heeft als doel positieve klimaat-, gezondheids- en economische voordelen te behalen door de financiering op te schalen voor projecten die deze vaak kortstondige maar zeer krachtige vervuilende stoffen terugdringen. Via dit initiatief zullen bedrijven zoals Amazon, Autodesk, Figma, Google, JPMorganChase, Salesforce en Workday elk projecten met een grote impact identificeren en financieren die zich richten op supervervuilende stoffen over de hele wereld. Het doel van dit initiatief is om tot 2030 100 miljoen dollar in te zetten om actie te stimuleren op gebieden waar dringend vooruitgang nodig is.

“Supervervuilende stoffen spelen een belangrijke rol in de strijd tegen de opwarming van de atmosfeer. Experts zijn het erover eens dat het elimineren ervan waar mogelijk een van de krachtigste instrumenten is om op korte termijn impact te bereiken. Ze spelen een essentiële en complementaire rol naast het verwijderen van CO2. Google is verheugd om samen met andere bedrijven de vooruitgang in de strijd tegen supervervuilende stoffen te versnellen”, aldus Randy Spock, Carbon Credits and Removals Lead bij Google.

Supervervuilende stoffen komen vrij uit bronnen zoals energieproductie, landbouw, afvalverwerking en koelsystemen. Hoewel de meest voorkomende supervervuilende stoffen minder lang in de atmosfeer blijven dan koolstofdioxide, kunnen ze warmte tientallen tot duizenden keren krachtiger vasthouden. Het verminderen ervan is daarom een ​​van de snelste manieren om de opwarming op korte termijn af te remmen.

Veel oplossingen om supervervuilende stoffen te verminderen zijn al beschikbaar en kosteneffectief. Methaan alleen al is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de huidige opwarming op korte termijn en wereldwijde methaanreductie zou tegen 2050 meer dan 1 biljoen dollar aan marktschade kunnen voorkomen.

Snelle actie tegen supervervuilende stoffen kan bovendien aanzienlijke voordelen opleveren voor mens en milieu. Volgens analyses kunnen drastische reducties meer dan een halve graad Celsius opwarming tegen 2050 voorkomen, miljoenen vroegtijdige sterfgevallen door luchtvervuiling per jaar vermijden en jaarlijks tientallen miljoenen gewassen beschermen. Het terugdringen van supervervuilende stoffen is daarom een ​​van de meest effectieve en direct beschikbare manieren om de opwarming op korte termijn af te remmen, waardoor het een cruciale noodrem voor de planeet vormt.

“Het terugdringen van supervervuilende stoffen is een van de beste manieren om de opwarming op korte termijn te beperken en levert cruciale voordelen op voor de luchtkwaliteit, de volksgezondheid en de veerkracht van de landbouw. ​​Een aanpak met meerdere belanghebbenden kan oplossingen op grote schaal versnellen – Salesforce is er trots op dit initiatief samen met onze branchegenoten te ondersteunen”, aldus Max Scher, Vice President of Sustainability bij Salesforce.

Het initiatief wordt georganiseerd door de Beyond Alliance, een door het bedrijfsleven geleide coalitie die zich richt op het opschalen van bedrijfsfinanciering voor integere klimaatoplossingen. Beyond zal deelnemende bedrijven ondersteunen door middel van onderzoek, rapportage, kennisdeling en andere activiteiten die verband houden met de implementatie van het initiatief.

“We bevinden ons in een cruciaal decennium voor het klimaat, en het terugdringen van supervervuilende stoffen is een van de weinige middelen waarmee we de trend snel kunnen keren”, aldus Luke Pritchard, directeur van Beyond Alliance. “Dit initiatief laat zien hoe bedrijven privékapitaal kunnen inzetten waar het het meest nodig is – om oplossingen te ontsluiten die de opwarming van de aarde tegengaan, de luchtkwaliteit verbeteren en nu meetbare resultaten opleveren, terwijl er tegelijkertijd een duidelijk pad wordt gecreëerd dat anderen kunnen volgen.”

Om de beste mogelijkheden voor snelle actie te identificeren, werkt Beyond Alliance samen met het Carbon Containment Lab en vooraanstaande wetenschappelijke experts aan een wereldwijde routekaart die laat zien hoe bedrijven vooruitgang kunnen boeken in de strijd tegen supervervuilende stoffen. De routekaart, die later dit jaar verschijnt, beschrijft hoe en waar privékapitaal kan worden ingezet om de grootste impact te bereiken en zal openbaar beschikbaar worden gesteld, zodat andere bedrijven, investeerders en overheden de vooruitgang kunnen versnellen.

Beyond heeft haar initiatief gebaseerd op een aantal leidende principes die zijn ontworpen om de resultaten te maximaliseren, waaronder katalytische impact, wetenschappelijke nauwkeurigheid, transparantie, urgentie en samenwerking.

De aankondiging is positief ontvangen door toonaangevende organisaties die zich inzetten voor het versnellen van de aanpak van supervervuilende stoffen, waaronder Cascade Climate, het Clean Air Fund, de Climate and Clean Air Coalition, de Climateworks Foundation, het Environmental Defense Fund, de Global Methane Hub en de Super Pollutant Action Alliance.