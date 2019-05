Onderzoek: maaltijdboxen zijn milieuvriendelijker dan supermarkten

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Michigan blijkt dat het gebruik van maaltijdboxen milieuvriendelijker is dan boodschappen doen bij de supermarkt. De CO2-uitstoot van maaltijdboxen ligt gemiddeld 33% lager dan de uitstoot die door supermarktaankopen wordt geproduceerd.

Om de milieuvriendelijkheid van een maaltijdbox te vergelijken met die van producten uit de supermarkt, hebben wetenschappers van de Universiteit van Michigan de levenscyclus van beide producten geanalyseerd. Hiervoor hebben wetenschappers vijf verschillende maaltijden van een maaltijdbox aanbieder bereid. Dezelfde maaltijden zijn vervolgens opnieuw bereid, maar dan met ingrediënten die in de supermarkt zijn gekocht. Uit deze test blijkt dat de ecologische voetafdruk ongeveer een derde lager ligt, wanneer voor de bereiding van de gerechten ingrediënten uit een maaltijdbox worden gebruikt.

Bij de analyse is gebruikgemaakt van data uit eerdere onderzoeken om zo de uitstoot van broeikasgassen in elk stadium van de levenscyclus van maaltijden in te kunnen schatten: van de productie en levering van producten, tot de bereiding en de verwerking van het afval. De totale CO2-uitstoot van maaltijdboxen bedroeg 6,1 kilogram. Bij de maaltijden die bereid waren met ingrediënten uit de supermarkt bedroeg de uitstoot 8,1 kilogram: dus 33% hoger. De wetenschappers ontdekten dat door het verpakken van ingrediënten in precies de juiste hoeveelheden, voedselverspilling wordt voorkomen. Dit heeft een positief effect op de CO2-voetafdruk van de consument. “Als gekeken wordt naar de gehele levenscyclus van een maaltijdbox, blijkt dat het verpakkingsmateriaal maar een kleine invloed heeft op ons milieu”, aldus Brent Heard, Promovendus en auteur van de studie. “De vermindering van voedselverspilling door ingrediënten in de juiste hoeveelheden te verpakken, compenseert de impact die het verpakkingsafval op ons milieu heeft.”

Maaltijdboxen zorgen ook voor een versimpelde supply chain: ingrediënten worden aan de hand van de bestellingen van klanten in exact de juiste hoeveelheden ingekocht en vervolgens rechtstreeks naar klanten verzonden. De supermarkt wordt hierdoor dus overgeslagen. In tegenstelling tot maaltijdboxen, worden bij supermarkten producten in grotere hoeveelheden ingekocht, opgeslagen en later weggegooid, omdat er te weinig vraag naar is. Voor het koel en vers houden van producten in de supermarkt wordt tevens veel onnodige elektriciteit verbruikt. Bij de bezorging van een maaltijdbox blijken ook minder gassen uitgestoten te worden. Het aandeel van alle broeikasgassen dat door de levering van een maaltijdbox wordt geproduceerd, bedraagt 4%. Wanneer men de ingrediënten voor een maaltijdbox bij de supermarkt koopt, bedraagt deze uitstoot 11%.

Fabian Siegel, CEO en oprichter van Marley Spoon: “In tegenstelling tot een supermarkt, weten wij exact welke ingrediënten onze klanten in welke hoeveelheden nodig hebben. Wij kopen namelijk enkel de producten in, die wij in onze maaltijdboxen versturen. De klant ontvangt alle ingrediënten tot de gram nauwkeurig. Op deze manier bestrijden wij voedselverspilling en zijn wij dus veel effectiever dan supermarkten. Ons business model is daarnaast veel milieuvriendelijker, een stelling die de Universiteit van Michigan ondersteunt met haar wetenschappelijke studie.”

Geheel in lijn met het streven naar minder verpakkingsafval en milieubelasting, bezorgt Marley Spoon haar maaltijdbox zonder doos. Samen met PostNL worden de maaltijdzakken in herbruikbare koelboxen geleverd. Dit levert naar verwachting een besparing van 97.000 kilo papier per jaar op.