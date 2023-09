De milieu-impact van het online bestellen van producten is gezien het grote aantal thuisbezorgingen en retourneringen groot. Maar bij wie ligt de verantwoordelijkheid om die impact te verkleinen? 71 % van de Nederlandse consumenten vindt het belangrijk dat bedrijven hun bedrijfsvoering verduurzamen en 58 % ziet graag dat webshops hen actief bewust maken van de meest duurzame bezorgoptie. Tegelijkertijd is de meerderheid van de consumenten ook bereid om zelf concessies te doen als de bezorging hierdoor duurzamer wordt. Zo geeft maar liefst 87 % van de Nederlandse consumenten aan best wat langer te willen wachten op producten als dat beter is voor het milieu. Een kwart is zelfs bereid om vijf of meer dagen langer te wachten. Dat blijkt uit onderzoek van Manhattan Associates onder duizend (1.000) Nederlandse consumenten uit verschillende leeftijdsgroepen.

Zelf een bezorgmoment kiezen belangrijker dan snelle bezorging

Het feit dat consumenten best wat langer willen wachten, blijkt ook uit hun antwoorden op de vraag wat voor hen het meest belangrijk is bij het online bestellen. Consumenten hechten over het algemeen helemaal niet zo veel waarde aan het zo snel als mogelijk in huis hebben van producten. Slechts 9 % geeft aan ‘same of next day delivery’ het belangrijkst te vinden bij het bestellen van producten. Wat is dan wel belangrijk? Dat is zelf controle hebben over wanneer de bezorging plaatsvindt: 58 % van de consumenten wil graag zelf een bezorgmoment kunnen kiezen.

Consumenten zijn ook bereid om producten in de winkel of bij een pick-up point op te halen of te retourneren

Consumenten blijken ook best welwillend om producten op te halen of te retourneren in de winkel of bij een pick-up point. Bijna negen op de tien (86 %) is bereid om dit te doen. De afstand die ze hiervoor moeten afleggen is wel een belangrijke factor. Voor 31 % van de consumenten ligt de grens bij een afstand van twee kilometer, terwijl 34 % twee tot vijf kilometer als maximum aangeeft. Langere afstanden zijn minder populair: 16 % kiest voor vijf tot tien kilometer, terwijl slechts 5 % bereid is om tien tot twintig kilometer te reizen om een product op te halen of te retourneren in de winkel of bij een pick-up point.

“De resultaten bevestigen dat consumenten bereid zijn om duurzamere keuzes te maken als het gaat om het online bestellen van producten. De e-commercesector heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om hen hierbij te helpen. Enerzijds door op hun webshops transparant te communiceren over welke bezorgopties het meest duurzaam zijn. Anderzijds door consumenten in hun fysieke winkels de mogelijkheid te bieden om producten op te halen en te retourneren, waardoor de milieu-impact van thuisbezorging wordt verkleind.” zegt Pieter Van den Broecke, managing director bij Manhattan Associates België, Nederland, Denemarken, Duitsland en Oost-Europa.