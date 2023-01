App-only supermarkt Crisp en maaltijdbox De Krat gaan samen verder in de missie om beter eten mogelijk te maken voor meer mensen. Met de overname biedt Crisp haar klanten een complete variatie aan gemaksopties van goede kwaliteit. Naast de reeds beschikbare dagelijkse boodschappen, een ruim aanbod smaakvolle recepten en verse kant-en-klare maaltijden uit eigen keuken, kunnen klanten nu ook kiezen voor een maaltijdbox met geportioneerde ingrediënten voor een vast bedrag per week. De Krat werd in 2010 opgericht als eerste maaltijdbox van Nederland, is een winstgevend bedrijf en sinds 2015 B Corp gecertificeerd. Beide partijen hebben hun succes bewezen door met seizoensgebonden, verse producten van vooral lokale komaf te werken, georganiseerd in een korte keten zonder tussenschakels.

Kwalitatief, duurzaam en gezond

De Krat biedt al 10 jaar een box die met veel aandacht en bevlogenheid wordt samengesteld met veelal biologische producten die direct bij de boer vandaan komen. Een sterke sturing op een gezond product en een duurzamer, lokaal voedselsysteem leverde De Krat sinds 2015 een B Corp certificering op. “Wat je eet, moet je kunnen vertrouwen,” zegt Tessa Venker, directeur van De Krat. “Consumenten zoeken steeds vaker naar lokale en duurzame producten. Zij willen gezond en gevarieerd eten uit het seizoen, van onze eigen Nederlandse boeren. Met die gedeelde filosofie schoven we bij Crisp aan tafel en zagen we een perfecte match en een logische kruisbestuiving. Met de logistieke slagkracht en digitale expertise van Crisp kan een nog grotere groep mensen genieten van beter eten. Daarmee maken we samen de meeste impact.”

Groeiend bedrijf met loyale klanten

Eric Klaassen, medeoprichter van Crisp, heeft bewondering voor wat De Krat de afgelopen jaren heeft opgebouwd: “De Krat is een bewezen succesformule. Het is een sterk, financieel gezond en winstgevend bedrijf met een zeer loyale, groeiende klantenkring. Maar het is vooral een prachtig voorbeeld van lokaal ondernemerschap en een product dat het waard is om beschikbaar te maken voor veel meer mensen. Helemaal met een druk gezin is een maaltijdbox een ideale oplossing om zoveel mogelijk ontzorgd te worden met vers en gezond eten.”

In september kondigde Crisp de acquisitie van lokale leverancier De Eetfabriek aan, waarmee Crisp vers bereide, kant-en-klare maaltijden uit eigen keuken aanbiedt. Met de overname van De Krat voegt Crisp daar nog meer gemak aan toe. “We combineren het aanbod van een volwaardige supermarkt met een flexibel maaltijdbox-abonnement. Je kunt zo voor alle eetmomenten terecht op één plek,” vervolgt Klaassen. “Groot voordeel is dat je niet langer hoeft na te denken over wat je gaat eten. Daarnaast zorgt het voor grip op je uitgaven, door de zekerheid van een vast bedrag per week, in een periode waarin dit voor iedereen steeds belangrijker wordt. Als gebruiker van de maaltijdbox beschik je nu over het assortiment van een complete supermarkt. En vice versa kun je er bij je boodschappen voor kiezen dat je alles voor je doordeweekse avondmaaltijden altijd in huis hebt.”

Goede fit vanuit beide merken

Zowel op het gebied van product en propositie als op de operationele organisatie zagen Crisp en De Krat een duidelijke synergie. In het aanbod aan leveranciers bestond er al overlap aan makers, telers en kwekers die bij beide partijen zijn aangesloten. Vanaf begin dit jaar konden klanten van De Krat al boodschappen van Crisp aan hun mandje toevoegen. De aankomende periode wordt gebruikt om het aanbod van De Krat op te schalen met de eigen software en de logistiek van Crisp. De eerste Crisp-klanten krijgen vervolgens vanaf februari de optie om voor een maaltijdbox-abonnement te kiezen. De expertise rondom recept- en maaltijdboxontwikkeling wordt daarna verder geïntegreerd binnen de infrastructuur van Crisp en in de zomer vindt de volledige merk- en ketenintegratie plaats. Alle medewerkers van De Krat gaan mee naar Crisp.

De maaltijdboxen zijn in verschillende varianten verkrijgbaar vanaf 44 euro voor 2 personen.