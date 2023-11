Van je eigen tasje meenemen naar de supermarkt tot het licht uitdoen en minder vlees eten: als het om duurzame gewoonten gaat, hebben vrouwen in Nederland een streepje voor op de mannen. Dat blijkt uit onderzoek* van maaltijdboxleverancier HelloFresh. Zo zet de helft van de Nederlandse vrouwen in op voedselverspilling, terwijl dat bij mannen slechts 37% is. Ook vriezen meer vrouwen (37%) dan mannen (25%) hun overgebleven eten in.

HelloFresh deed uitgebreid onderzoek naar de Nederlandse gewoonten op het gebied van duurzaamheid en voedselverspilling. Daaruit blijkt dat ruim een kwart (27%) van de Nederlanders probeert te verduurzamen op het gebied van het inkopen en bereiden van voeding.

Geld en tijd grootste belemmering

Een aanzienlijk deel (35%) van de respondenten geeft aan dat ze duurzamer willen zijn, maar niet meer geld willen uitgeven. Een derde van de Nederlanders vindt het moeilijker om duurzaam te winkelen vanwege de inflatie. Ruim 40% van de respondenten geeft aan dat geld inderdaad een belemmering vormt om duurzamer te zijn.

Ook tijd is een belangrijke hindernis, aangezien ongeveer 19% van de respondenten aangeeft dat tijdgebrek hen tegenhoudt in het maken van duurzamere keuzes. Daarnaast is er bij bijna 20% verwarring over wat nou de juiste duurzame keuzes zijn.

Vrouwen duurzamer dan mannen

HelloFresh vroeg Nederlanders of zij zelf vinden dat ze duurzaam zijn. 80% van de mannen gaf aan dat ze zichzelf duurzaam vinden, tegenover 75% van de vrouwen. Maar wat blijkt? Het onderzoek laat qua gewoonten een ander beeld zien. HelloFresh vroeg welke stappen Nederlanders zelf ondernemen om duurzamer te leven. In de antwoorden viel op dat vrouwen vaak meer doen dan mannen op het gebied van duurzaamheid en verspilling:

Meer vrouwen (60%) dan mannen (39%) nemen hun eigen boodschappentassen mee naar de supermarkt

Vrouwen (47%) zijn vaker geneigd om lichten, tv’s en laptops uit te schakelen dan mannen (34%)

Vrouwen (50%) verspillen minder voedsel dan mannen (37%)

Vrouwen (38%) vriezen restjes en verse producten vaker in dan mannen (25%)

38% van de vrouwen zegt te letten op hun waterverbruik, tegenover 35% van de mannen

Vrouwen (36%) trekken vaker de stekkers uit stopcontacten van ongebruikte apparaten dan mannen (28%)

Meer vrouwen (40%) dan mannen (29%) geven er de voorkeur aan om digitale facturen te ontvangen

Vrouwen (26%) zeggen vaker dat ze minder dierlijke producten te eten dan mannen (18%)

Verspilling

Een van de manieren om te verduurzamen is voedselverspilling tegengaan. En hier is nog genoeg aan te doen: jaarlijks gooien we in Nederland per persoon gemiddeld 33,4 kg voedsel weg, wat gezamenlijk zo’n

570.000 ton voedsel is. Dit komt neer op 138 euro voedsel dat weggegooid wordt per persoon per jaar; en dat is omgerekend 2.4 miljard euro voor heel Nederland. Om voedselverspilling tegen te gaan, zegt 61% dat ze maaltijden invriezen. 45% van de Nederlanders gebruikt restjes van een maaltijd om een andere maaltijd te bereiden, zoals soepen of smoothies.

Minder CO2-uitstoot

Voedselverspilling en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor HelloFresh. Duurzaamheidsmanager Victor Smits: “We kopen wekelijks ingrediënten in op basis van bestellingen, wat voedselverspilling minimaliseert. Daarnaast hanteren we een korte bevoorradingsketen en gebruiken we lokaal geproduceerde ingrediënten. Hierdoor stoten HelloFresh-maaltijden 11% minder CO2 uit dan vergelijkbare maaltijden uit de supermarkt.”

*Onderzoek uitgevoerd in juli 2023 door Censuswide in opdracht van HelloFresh onder 1011 Nederlandse respondenten