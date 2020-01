Odlo’s wintercollectie ’20/’21 zet stappen richting duurzame toekomst

Het Noors-Zwitserse sportswearmerk Odlo zet in zijn collectie voor de winter van 2020/2021 ambitieuze stappen op weg naar een duurzame, innovatieve toekomst. De collectie van de ‘engineers of active layers’ omvat onder andere een baselayer met warmte-elementen, een waterproof jack met hightech breitechnologie en sportondergoed van gerecycled materiaal.

Odlo’s langetermijnfocus ligt bij het ontwikkelen van nieuwe categorieën die het hele bedrijf toekomstproof maken. Conform zijn ‘Leader Status’ van de Fair Wear Foundation streeft Odlo naar een positieve impact op de planeet. Een belangrijke stap in de reis naar dit doel is het verduurzamen van Odlo’s toonaangevende productcategorieën functioneel sportondergoed en baselayers.

100% duurzaam

In de wintercollectie 2020/2021 zullen de Performance Warm- en Active Warm-lijnen geheel worden gefabriceerd van gerecycled polyester. Om dit te benadrukken, krijgen de categorienamen de toevoeging ‘Eco’. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat een Active Warm Eco-shirt het equivalent van negen anderhalve liter PET-flessen bevat. Hierdoor bespaart Odlo’s nieuwe wintercollectie in totaal de productie van 350 ton polyester, zonder concessies te doen aan kwaliteit.

In totaal is 68% van al Odlo’s baselayers en sportondergoed in de wintercollectie gemaakt van gerecycled polyester of hernieuwbare natuurlijke materialen. De komende jaren wordt dit uitgebreid naar de andere lijnen en productcategorieën. Odlo streeft ernaar om in 2030 een collectie te hebben van 100% gerecyclede en natuurlijke materialen.

Intelligente baselayers



Daarnaast heeft Odlo nog meer innovaties in petto. In de stof van de lijn Active Thermic-ondergoed is een nano-carbongaren verwerkt, dat het oppervlak van de stof aanzienlijk vergroot. Dit slaat meer lichaamswarmte op, die beter aan het lichaam wordt teruggegeven bij afkoeling. Per 100 gram is de lijn Active Thermic tot 40% warmer dan Odlo’s Originals-lijn.

‘Wearable technology’ is een term die al jaren in de industrie rondwaart. Met I-Thermic, geïntroduceerd in de winter 2019/2020, was Odlo de eerste die erin slaagde om warmte-elementen geheel in de stof te verwerken (in plaats van te lijmen of te sandwichen). De I-Thermic midlayer werd ontwikkeld in samenwerking met MAS en Clim8 en won in 2019 awards voor ‘Best Wearable Technology’ op CES, de grootste elektronicabeurs ter wereld, en een Gold Award in de categorie ‘Snowsports, Hybrid Midlayers’ op sport- en outdoorbeurs ISPO.

Komend winterseizoen breidt Odlo de lijn uit met een baselayer. I-Thermic beschikt over sensoren die de huidtemperatuur meten en de warmte-elementen activeren op het moment dat de temperatuur zakt onder een in de mobiele app ingesteld niveau. Wanneer de drager weer op temperatuur is, schakelen de elementen weer uit. De via USB oplaadbare batterij gaat bij constant gebruik van de elementen ruim vier uur mee. Hiermee is I-Thermic uitermate geschikt voor alle ‘stop and go’ outdoor sporten en -activiteiten.

Gebreide 3L-technologie



Odlo zet ook een nieuwe standaard met Blackcomb Futureknit. Deze jas beschikt over drielaags membraan dat de water- en winddichtheid en ventilatie van een 3L-jack biedt, maar extreem lichtgewicht en flexibel is, voor maximale bewegingsvrijheid. De naadloze Organic Bodymapping-zones zorgen voor meer ventilatie op plekken waar het lichaam dat nodig heeft. De jas heeft een waterdichtheid van 20.000mm en een ademend vermogen van 20.000g/m2/24uur. Er zijn maar vier machines in de wereld die deze innovatieve breitechnologie kunnen fabriceren.

Ook Blackcomb Futureknit draagt bij aan Odlo’s duurzaamheidsambities. De fabricatie gebeurt zonder de gebruikelijke verspilling en de jas is geïmpregneerd zonder schadelijke PFC’s. De productie vindt plaats in Duitsland, wat garandeert dat de strengste eisen rond mens en milieu worden nageleefd en bovendien de transportkosten worden geminimaliseerd.