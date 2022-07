Het Nederlandse designmerk Studio HENK en het toonaangevende waste-to-product bedrijf Renewi bundelden hun krachten om een unieke limited edition eettafel van afvalhout te ontwikkelen. De twee bedrijven verenigden hun expertise met als eindresultaat een Slot eettafel gemaakt van 100% gerecycled naaldhout. De Slot tafel is een populair ontwerp uit de collectie van Studio HENK. Hiermee werken de twee bedrijven samen aan een duurzame toekomst.

Koplopers

Twee industrie pioniers komen samen met een groter doel. Renewi streeft ernaar het meest toonaangevende waste-to-product bedrijf te zijn en richt zich op het zoveel mogelijk waarde halen uit afval in plaats van op verwijdering uit de keten door middel van verbranding of storten. Van circulair design gaat Studio HENK’s hart sneller kloppen en hun missie is dan ook om de meubelindustrie van binnenuit te revolutionaliseren en in de toekomst volledig afvalvrij te maken. De samenwerking kwam tot stand door hun gezamenlijke duurzame ambities en is een belangrijke volgende stap in de reis van beide bedrijven naar een duurzamere toekomst.

Bij het ontwikkelen van de tafel ging Renewi op zoek naar de beste manier om afvalhout uit de afvalstroom te selecteren. Balken van hout worden met grijpers uit het afval geselecteerd en spijkers en schroeven nauwkeurig verwijderd. Studio HENK richtte zich op het schaalbaar maken van deze techniek voor grotere meubelproducties. Het teruggewonnen hout wordt vervolgens op de juiste maat gezaagd en klaar gemaakt voor productie, van in dit geval een eettafel.

“Binnen Renewi zetten we dagelijks zo veel mogelijk afvalstromen om naar secundaire grondstoffen. Samen met partners in de keten, zoals Studio HENK, slagen we er dan ook in om deze toe te passen in nieuwe producten”, aldus Bert-Jan Westerik, Commercieel directeur Renewi Nederland. ”Samenwerking is hierbij het sleutelwoord en beide organisaties hebben de transitie naar een circulaire economie hoog in het vaandel. Daarmee is het voor ons als vanzelfsprekend dat ook dit hout een tweede leven krijgt. Met onze gecombineerde kennis en ervaring zijn we in staat om duurzame en praktische recyclingoplossingen te bieden. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een schonere, circulaire wereld waarin afval niet meer bestaat.”

Doelbewuste designmeubels

De Slot eettafel van 100% gerecycled naaldhout is het resultaat van een reeks stappen die Studio HENK zette om een duurzamer meubelmerk te worden. Studio HENK’s allereerste tafel werd al van afvalhout uit Amsterdamse grachtenpanden gemaakt, wat ze gewoon op straat vonden. In september 2020 maakte Studio HENK een biologisch afbreekbare collectie gemaakt van gerecyclede materialen – de Amoeba-collectie is gemaakt van LivingBoard: een materiaal dat voortkomt uit gerecyclede FSC-houtsnippers. Sinds oktober 2020 is al het hout dat Studio HENK gebruikt bij de productie van eettafels, salontafels, eetkamerbanken, kasten en dressoirs FSC of PEFC gecertificeerd. Recentelijk ontwikkelde het merk volledig circulaire design principes voor al hun toekomstige collecties en loopt hun B corp certificerings applicatie.

Corine de Bruijne, Head of Sustainability bij Studio HENK: “We geloven sterk in het delen van kennis en zijn altijd op zoek naar partnerships die innovatie op het gebied van productieprocessen of materialen teweeg kunnen brengen. Deze samenwerking is absoluut een hele mooie stap in onze reis naar een afvalvrije meubelindustrie.”

De Slot eettafel

De Slot eettafel is een van de populairste bestaande designs van Studio HENK. Een verfrissend plat ovaal ontwerp met subtiele ronde vormen. Het gerecyclede hout dat gebruikt is voor deze tafel doet niets af aan de eenvoud en verfijnde uitstraling die kenmerkend is voor Studio HENK. De tafel is beschikbaar met een plat ovaal tafelblad in de afwerkingen natural light en zwarte beits en is samen te stellen in vijf maten, vanaf 2 tot 3 meter lang. Studio HENK en Renewi zijn samen aan het kijken hoe deze productiemethode in de toekomst ook toegepast kan worden op andere stukken uit de collectie.

De limited edition Slot Eettafel van 100% gerecycled naaldhout is verkrijgbaar vanaf €2219 en exclusief te koop in de Studio HENK winkels in Nederland en België vanaf aankomend weekend, zaterdag 8 juli.