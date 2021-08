Nu ook biologische yoghurt de nieuwe standaard bij PLUS

Sinds dit voorjaar is alle dagverse melk en karnemelk in een literpak van het PLUS huismerk standaard biologisch. PLUS zet nu een volgende stap. Ook yoghurt is vanaf vandaag standaard biologische yoghurt van het huismerk.

Begin dit jaar maakte PLUS bekend de ambitie te hebben om de komende drie jaar de omzet van het biologische huismerk te verdubbelen. Om dit waar te maken heeft PLUS het nieuwe huismerk Biologisch PLUS geïntroduceerd en breidt de supermarkt het assortiment biologisch flink uit. De stap naar standaard biologisch dagverse melk en karnemelk was daarbij een belangrijke mijlpaal. Nu is ook alle dagverse yoghurt (mager, halfvol en vol) standaard biologisch. Klanten die voor yoghurt in een literpak van het huismerk kiezen, krijgen automatisch biologische yoghurt en blijven de vertrouwde prijs betalen die ze gewend zijn. PLUS legt richting de biologische boeren die de melk leveren, het verschil bij.

Biologisch, de nieuwe standaard

Biologisch is de nieuwe standaard in het dagverse zuivelschap. “We verduurzamen ons assortiment in brede zin”, zegt Sepha Smit, Unitmanager bij PLUS. “Voor melk en yoghurt kiezen we nu bewust voor biologisch. We zien dat de interesse voor biologisch onder consumenten toeneemt. Hiermee helpen we onze klanten de stap naar het kopen van biologische producten verkleinen. Voor andere producten kiezen we een andere route en werken we bijvoorbeeld ook met andere keurmerken, denk aan PlanetProof, Beter Leven Keurmerk en Fairtrade. Zo werken we samen met leveranciers en andere partners in de keten stap voor stap aan een duurzamer en verantwoorder assortiment in onze supermarkten.”

Duurzamer alternatief

De supermarkt laat al jaren een sterke ontwikkeling zien als het om het verduurzamen van het assortiment gaat. Sinds 2010 zijn alle bananen bij PLUS 100% Fairtrade gecertificeerd. Alle eieren zijn vanaf 2012 minimaal vrije uitloopeieren met het Beter Leven keurmerk 2-sterren. Sinds 2020 is alle cacao dat in huismerkproducten verwerkt is, omgezet naar standaard Fairtrade gecertificeerde cacao. Dit jaar is PLUS gestart met het certificeren van On the way to PlanetProof gesneden groente.

PLUS is deze zomer uitgeroepen tot Beste Supermarkt van Nederland volgens het GfK Zomerrapport. Daarnaast is PLUS dit jaar voor de zevende keer op rij uitgeroepen tot Meest Verantwoorde Supermarkt.