Dagverse melk van PLUS voortaan biologisch

Vanaf deze week is alle dagverse melk en karnemelk in een literpak van het PLUS huismerk, standaard biologisch. PLUS is de eerste supermarkt die deze duurzame stap zet. De klant blijft dezelfde prijs betalen en de boeren krijgen de meerprijs die bij biologisch past. PLUS legt het verschil zelf bij. Zo’n duizend biologische koeien zorgen jaarlijks voor ruim 7,8 miljoen liter duurzame melk voor PLUS.

Biologisch, de nieuwe standaard



Biologisch wordt zo de nieuwe standaard in het dagverse zuivelschap. “Biologische melk is beter voor de klant, de boer, de koe en het milieu”, zegt Eric Leebeek, commercieel directeur bij PLUS. “De koeien hebben meer ruimte, leven gezonder en krijgen biologisch gecertificeerd veevoer. Biologische boeren zorgen goed voor de bodem, dragen bij aan biodiversiteit en werken zonder gewasbeschermingsmiddelen. Uiteraard betalen we onze boeren de meerprijs die past bij biologisch.”

PLUS betaalt de meerprijs



PLUS heeft al eerder laten zien dat een volledige switch van gangbaar naar duurzaam gewaardeerd wordt door de consument. Sinds 2010 zijn alle bananen bij PLUS 100% Fairtrade gecertificeerd en verkoopt PLUS sinds 2012 geen scharreleieren meer. Alle eieren zijn minimaal vrije uitloopeieren met het Beter Leven keurmerk 2-sterren. Steeds heeft PLUS de meerprijs zelf betaald. PLUS doet dit om het haar klanten zo gemakkelijk mogelijk te maken om een volgende verduurzamingsstap te zetten en echt impact te kunnen maken.

“Biologische producten zijn goed voor mens, dier en milieu, daarnaast zet Europa in op de groei van biologisch. Iedere keer dat je de winkel instapt, kun je bijdragen aan de wereld van morgen. Daarom is Bionext bijzonder blij met de voortvarende stappen die PLUS maakt om volop te groeien in biologisch en specifiek zuivel, zodat iedereen nog makkelijker voor biologische producten kan kiezen”, zegt Michaël Wilde, directeur Bionext, ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding. “De biologische melkveehouderij stoot 70% minder stikstof uit. Ook als het gaat om andere grote maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en dierenwelzijn wordt biologisch gezien als een belangrijk onderdeel van de oplossing. Biologische producten zoals melk en yoghurt voldoen aan strenge Europese wetten en naleving daarvan wordt onafhankelijk gecertificeerd en gecontroleerd.”

Biologische melk uit Nederland



Na een korte overgangsfase van een paar maanden, zal PLUS haar biologische melk uitsluitend bij Nederlandse melkveehouders inkopen. Dit is een samenwerking met Nederlandse biologische melkveehouders. PLUS draagt hiermee bij aan het verder verduurzamen van de Nederlandse landbouw en het verminderen van broeikasgasuitstoot. Bijvoorbeeld doordat biologische boeren geen kunstmest gebruiken en goed bodembeheer zorgt voor CO 2 opslag in de bodem.

PLUS wil omzet biologisch huismerk in drie jaar verdubbelen



Deze grote stap in het zuivelschap is de eerste in een ambitieuze biologische routekaart die PLUS gaat volgen. De komende drie jaar breidt PLUS haar biologische huismerk assortiment uit met meer dan 50 procent en zet daarmee in op een verdubbeling van de omzet van het biologische huismerk. Nu alle magere melk, halfvolle melk, volle melk en karnemelk overgaat naar biologisch, wordt vanaf eind juli (week 30) ook alle yoghurt van PLUS biologisch. Vanaf half september (week 37) stomen de 0,5 liter pakken melk en karnemelk in.

Van prijs naar waarde



PLUS neemt de klant nadrukkelijk mee in dit proces, dat niet alleen om prijs draait, maar vooral om de toegevoegde waarde voor mens, dier en milieu en het verhaal achter biologisch. Vandaag lanceert PLUS een levensgroot melkpak in een weiland van één van de biologische melkveehouders in Linschoten waarmee PLUS samenwerkt. De bezoeker kan het melkpak instappen en alles over de voordelen van de duurzame biologische melk van PLUS ervaren.