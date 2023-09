Het Nederlandse assortiment onbewerkte aardappelen van PLUS wordt volledig biologisch. Vanaf vandaag zijn de onbewerkte aardappelen in 1 kilo zakken standaard biologisch. En dat opnieuw zonder de prijs te verhogen. De klant blijft dezelfde prijs betalen en de telers krijgen de meerprijs die bij biologisch past. PLUS legt het verschil zelf bij. PLUS is de eerste Nederlandse supermarkt die alle onbewerkte aardappelen volledig biologisch aanbiedt. Dat maakte de supermarkt vandaag bekend bij PLUS Jaap Schimmel in IJsselstein.

Met deze stap maakt PLUS gefaseerd, het totale assortiment onbewerkte aardappelen volledig biologisch. Alle onbewerkte aardappelen in 1 kilo zakken – vastkokend, kruimig en krieltjes – zijn de eerste stap. De rest van het assortiment van onbewerkte aardappelen in 3 en 5 kilo zakken volgen gefaseerd.

Positievere impact op het milieu

Biologische telers zorgen goed voor de bodem, dragen bij aan een betere biodiversiteit en werken zonder chemisch-synthetische gewasberschermingsmiddelen en zonder kunstmest. Eric Leebeek, commercieel directeur bij PLUS, “In 2021 zetten we al een grote stap voor meer biologisch door ons volledige dagverse zuivelassortiment om te zetten naar standaard biologische zuivel. Een eerste grote stap richting biologische zuivel van Nederlandse koeien. Een unieke switch in de markt. Nu zetten we samen met telers de volgende stap binnen het aardappelschap. Dat we het aardappelschap gefaseerd omzetten naar biologisch is een bewuste keuze. Want zo krijgen onze telers de tijd die ze nodig hebben om hun volume biologische aardappelen uit te breiden. Meer biologische producten, betekent meer klanten die we met biologisch bereiken zonder dat we de prijs verhogen. Hiermee steunt PLUS een grote groep biologische telers waardoor we samen bijdragen aan een positievere impact op het milieu.”

Biologische aardappelen van Nederlandse bodem

Het volledige assortiment onbewerkte aardappelen van PLUS komt het hele jaar uit Nederland. Michaël Wilde, directeur Bionext, ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding: “De transitie van de Nederlandse landbouw kun je niet alleen overlaten aan boeren en beleidsmakers. Het is cruciaal dat marktpartijen zich hier actief voor inzetten en een helder marktperspectief bieden voor nieuwe en huidige biologische boeren. Door er voor te kiezen om biologische aardappels de standaard te maken laat PLUS wederom zien hoe je als retailer je verantwoordelijkheid neemt. Wij hopen en verwachten dat anderen dit mooie en belangrijke voorbeeld zullen volgen.”

Uitbreiding biologisch assortiment

Het volledig biologisch maken van het assortiment onbewerkte aardappelen is een nieuwe belangrijke stap richting een steeds duurzamer assortiment. Het past binnen de ambitie van PLUS om met steeds meer biologische producten een belangrijke bijdrage te leveren aan het doel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: minimaal 15% biologisch landbouwareaal in 2030. Het assortiment biologische producten van PLUS blijft groeien. Van koffie en thee tot rijst. En van vlees en vis tot groente en fruit. PLUS blijft het assortiment uitbreiden en betaalt in een aantal gevallen de meerprijs zelf. De biologische aardappelen worden in het Laagblijvers assortiment opgenomen. Dit zijn alledaagse producten (ook groente en fruit) voor een blijvend lage prijs. Zo is biologisch voor iedereen bereikbaar.

PLUS kiest voor vervangingsstrategie

De verduurzamingsaanpak van PLUS wordt gekenmerkt door de vervangingsstrategie, waarbij een product(groep) in één keer wordt omgesteld naar een duurzamere variant. Hiermee maakt de supermarkt van de duurzame keuze, ook een makkelijke en betaalbare keuze voor de consument. Voorbeelden zijn de standaard Fairtrade bananen, de verkoop van minimaal vrije uitloop eieren, Fairtrade cacao in alle huismerkproducten en recenter, alle dagverse zuivel van het huismerk is standaard biologisch. Biologische aardappelen is een waardige opvolger in dit rijtje.

Foto: V.l.n.r.: Boudewijn Biemond (biologische aardappelteler), Cas Cornet (PLUS) en Michaël Wilde (Bionext)