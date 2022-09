Sinds juni 2021 is alle dagverse melk, karnemelk en yoghurt in een literpak en halve literpak van het PLUS huismerk, standaard biologisch. Deze week zet PLUS een volgende grote stap: alle anderhalve- en twee literpakken dagverse melk zijn ook standaard biologisch. Hiermee verhoogt de supermarktketen haar volume aan biologische zuivel van 7,8 naar 13,6 miljoen liter, omgerekend wel 68 miljoen glazen melk per jaar. En dat opnieuw zonder de prijs te verhogen voor de consument want PLUS neemt de meerprijs voor biologische melk voor haar rekening. Dat geeft de consument de kans om in tijden van hoge inflatie, duurzame aankopen te blijven doen.

Toegankelijk voor iedereen

PLUS helpt haar klanten met het ontwikkelen van een duurzamere leefstijl en moedigt hen aan om te kiezen voor producten die daarbij passen. Daarom zijn nu, in navolging van halve- en literpakken melk, karnemelk en yoghurt, de anderhalve- en twee literpakken melk aan de beurt. Ook deze worden vanaf september standaard gevuld met biologische melk van Nederlandse koeien. Zonder hier een meerprijs voor te vragen. Doordat PLUS het prijsverschil uit eigen zak betaalt, neemt de supermarkt de prijsbarrière voor biologische producten weg en maakt het biologisch eten voor een breed publiek toegankelijk. Michaël Wilde, directeur van Bionext, ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding, benadrukt: “De stap die PLUS hiermee zet, zet geen enkele andere reguliere supermarkt. Biologische producten zijn onderdeel van de oplossing voor veel van de maatschappelijke uitdagingen die we tegenkomen, zoals afname van biodiversiteit, uitputting van de bodem, stikstof, watervervuiling, gezondheid en klimaatverandering. PLUS neemt haar verantwoordelijkheid en moedigt klanten aan hetzelfde te doen.”

Goed voor mens, dier en milieu

Met de biologische melk van PLUS haalt de consument de meest natuurlijke melk in huis. De Nederlandse koeien hebben meer ruimte, lopen in de wei en krijgen biologische voeding. Biologische boeren zorgen goed voor de bodem, dragen bij aan een betere biodiversiteit en werken zonder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Eric Leebeek, commercieel directeur bij PLUS, vertelt over de transitie: “Vorig jaar hebben we de eerste grote stap richting biologische zuivel gezet. Het was een lange weg naar de transitie, onder andere door het hoge volume dat we nodig hadden. Inmiddels kennen klanten onze biologische zuivel en is er voldoende volume in de Nederlandse markt beschikbaar. Daarom zetten we nu samen met klanten en boeren de volgende stap. Meer biologische zuivel, betekent meer klanten die we met biologisch bereiken zonder de prijs te verhogen. En een grotere groep biologische boeren die we ondersteunen. Samen dragen we bij aan een positievere impact op het milieu.”

Vervangingsstrategie verder doorvoeren

Het verduurzamen van haar producten is iets waar PLUS zich voortdurend voor inzet. Meermaals heeft PLUS gangbare producten vervangen voor een duurzamere variant. Hiermee maakt PLUS van de duurzame keuze, ook een makkelijke en betaalbare keuze voor de consument. Voorbeelden hiervan zijn de Fairtrade bananen, vrije uitloop eieren en Fairtrade cacao in alle huismerkproducten. Biologische zuivel is een waardige opvolger in dit rijtje.

De biologische melkproducten liggen nu in het schap. De anderhalve literpakken kosten € 1,89 en de twee literpakken € 2,29