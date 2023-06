Voor alle koekjesbakkers heeft Hands Off vandaag goed nieuws. Het plant-based chocolademerk introduceert drie superlekkere chocolate chip cookies die gewoon in de supermarkt verkrijgbaar zijn. Nooit meer uren zwoegen in de keuken als je trek hebt in een cookie dus. Het merk zet hiermee opnieuw een stap in hun missie om de lekkerste chocoladeproducten te maken, waar de aarde niet van smelt.

Drie smaken

Hands Off brengt deze cookies uit in drie verschillende smaken. Zo is er de Double Choc met plantaardige ‘melk’- en pure chocolade en extra cacao voor de echte choco-lovers. Dan de Choco Chip, een klassieke variant choc-vol chocoladechunks. Als laatste is er de Crunchy Nuts, die naast chocolade ook nog hazelnootstukjes bevat. De chocolate chip cookies zijn gemaakt van een combinatie van sheaboter en kokosolie in plaats van boter of palmolie, en met plantaardige ‘melk’chocolade in plaats van gewone melkchocolade. Goed voor jou en goed voor de planeet.

The challenge of plantifying indulgence

Hands Off wil duurzamere en plantaardige alternatieven voor echte indulgence-producten op de markt zetten (‘plantifyen’), zonder dat er wordt ingeleverd op smaak. Na rondvraag onder hun eigen volgers bleek dat maar liefst 80% van de Hands Off fanbase cravings had naar plant-based chocolate chip cookies. Tijd voor het merk om in te stappen in de koekjescategorie. Alleen plantaardig is daarbij niet voldoende, de koekjes moeten ook duurzaam zijn; dat betekent geen boter, eieren, palmolie of koemelkchocolade, maar wel dezelfde lekkere smaak en structuur.

Het proces van de productontwikkeling van de koekjes duurde wel een jaar. Na vele fabrieksafwijzingen en oneindig veel koekjesproeverijen is het merk erin geslaagd de plantaardige variant minstens zo lekker te maken als ‘gewone’ chocolate chip cookies. “We hebben ze uitgebreid getest en niemand proefde het verschil”, aldus Hands Off oprichtster Kitty Smeeten. “Sterker nog, onze cookies smaakten zelfs lekkerder dan andere choco chip cookies die al op de markt zijn!”

Makes you melt, not our planet

Dat de footprint van chocolade bijna even hoog is als die van varkensvlees weet bijna niemand. Ook chocolate chip cookies hebben daarom helaas een hoge climate footprint. ‘Gewone’ chocolate chip cookies stoten gemiddeld 5,0 kg CO2e per kg uit. Ter vergelijking: als je een gemiddeld pakje cookies opeet, stoot je daarmee meer COn2 uit dan het eten van een pak ham! De plantaardige chocolate chip cookies van Hands Off stoten 2,3 kg CO2e per kg uit. Dat is een besparing van maar liefst 54%. Lekker smullen zonder schuldgevoel dus.

De plantaardige chocolate chip cookies van Hands Off zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Albert Heijn, Vomar, Picnic en via www.hands-off.com. Later dit jaar zijn de koekjes ook verkrijgbaar bij andere supermarkten.