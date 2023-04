Hands Off My Chocolate, bekend van de lekkerste smaken chocolade en ’s werelds enige rondjesreep, lanceert vandaag een 100% plantaardige VarkensHaas. De knipoog naar de traditionele chocolade paashaas is een statement om aan te tonen hoe vervuilend melkchocolade is voor de planeet. Uit recent onderzoek blijkt namelijk dat 1 kg melkchocolade evenveel CO 2 e uitstoot als 1 kg varkensvlees. Hands Off strijdt voor chocolade waar de aarde niet van smelt en stapt daarom per direct over op een volledig plantaardig assortiment. Ze zijn daarmee het eerste grote chocolademerk dat dit doet en hopen met hun transitie andere merken te inspireren.

Hands Off nu 100% plantaardig

Wij Nederlanders zijn gek op chocolade. Per persoon eten we gemiddeld maar liefst 4,5 kilo (!) chocolade per jaar, met Pasen als absoluut hoogtepunt. Niet zo gek natuurlijk met al die heerlijke paaseitjes en chocolade hazen in de winkel. Dat de productie van melkchocolade een grote impact heeft op het klimaat is voor veel mensen echter onbekend. Recent onderzoek toont aan dat melkchocolade net zo vervuilend is als varkensvlees, en zelfs vele malen slechter dan kippenvlees. Voor Hands Off de aanleiding om per direct over te stappen op een 100% plantaardig assortiment.

Kitty Smeeten, oprichter van Hands Off My Chocolate: “Toen ik voor het eerst hoorde hoe vervuilend melkchocolade is, schrok ik mij rot. Door de koemelk in onze chocolade te vervangen door een plantaardig alternatief kunnen we de CO 2 e-uitstoot met meer dan 40% verminderen. Echt een enorm verschil!”

Hands Off My Chocolate wordt Hands Off

Hands Off My Chocolate is het eerste in de supermarkt verkrijgbare chocolademerk dat zijn assortiment volledig vegan maakt. De koemelk is vervangen door rijstmelk en gemengd met hazelnootpraliné, waardoor de chocolade net zo romig en vol van smaak is als normale melkchocolade.

“Hands Off strijdt voor chocolade waar de aarde niet van smelt en de eerste stap daarin is overgaan op een 100% vegan aanbod. Later dit jaar streven we naar 100% ontbossingsvrije chocolade en willen we onze uitstoot in de toekomst nog verder reduceren en compenseren. We hopen hiermee andere merken te inspireren om ook in transitie te gaan en met ons mee te strijden! Vanaf nu veranderen we onze merknaam daarom van Hands Off My Chocolate in Hands Off, want hands off our planet!”, aldus Smeeten.

Choc-ing facts

In de visualisatie hiernaast zie je de impact van melkchocolade op de planeet, en ook wat de gevolgen zijn als je traditionele melkchocolade links laat liggen. Stel, je zou 4,5 kilo* Hands Off Vegan Caramel Seasalt eten in plaats van 4,5 kg karamel-zeezoutrepen met koemelk; dan kun je bijvoorbeeld een halfjaar lang elke dag 9 minuten douchen of 36 kipfilets eten! Deze en nog meer choc-ende feitjes zijn terug te vinden in de factsheet.

* In Nederland eten we gemiddeld 4,5 kilo chocolade per persoon per jaar.

VarkensHaas

De VarkensHaas is vanaf vandaag in een limited edition gratis te verkrijgen via de webshop van Hands Off en is uiteraard gemaakt van de lekkerste plantaardige no-milk chocolade. Niet op tijd weten te bemachtigen of wil je ook na Pasen je footprint blijven verminderen? De rest van het assortiment van Hands Off is net zo lekker en gemakkelijk verkrijgbaar bij de supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Vomar, Coop, Plus, Jan Linders, Poiesz, Spar, DekaMarkt, Hoogvliet en Picnic.