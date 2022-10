Yogho!Yogho! lanceert een 100% plantaardig alternatief voor zuiveldrank in drie verschillende smaken. De sojadrank bevat geen suiker en gluten en heeft hoge voedingswaarden door de aanwezigheid van veel calcium en proteïne. De drank heeft een Nutri-Score A en is volgens het Voedingscentrum een van de meest gezonde keuzes in vergelijking met andere plantaardige alternatieven voor zuiveldrank. De drank is verkrijgbaar in de smaken Strawberry Marshmallow, Banana Candy en Blueberry Muffin.

Jonge doelgroep aanspreken

Met drie nieuwe smaken, een vrolijke verpakking en een suikervrije receptuur laat Yogho!Yogho! een jonge doelgroep en haar ouders kennismaken met plantaardige alternatieven voor zuiveldrank.

Arjanneke Teeuw, CEO van Yogho!Yogho!:”Er is momenteel geen merk in het schap van plantaardige alternatieven voor zuivel dat zich echt richt op een jonge doelgroep en haar ouders. Wij brengen daarom een nieuw product met frisse uitstraling op de markt. Gezond, heerlijk van smaak en ook nog eens suikervrij.”

Duurzame verpakking

Duurzaamheid staat bij Yogho!Yogho! hoog in het vaandel. Dit gaat verder dan de ingrediënten. Daarom heeft het bedrijf gekozen voor de kartonnen drankverpakking Tetra Brik® Aseptic 1L Edge met een dop gemaakt van plantaardige materialen. De keuze voor plantaardige doppen helpt de CO2-impact van de verpakkingen te verkleinen. Ook is de verpakking volledig recyclebaar.

De nieuwe Yogho!Yogho! drank is vanaf deze week verkrijgbaar in de meeste grotere supermarkten.