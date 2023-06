Ieder jaar verspillen we in Nederland zo’n 2 miljard kilo voedsel. Dat begint al bij de boer die zijn groenten en fruit niet kwijt kan aan de supermarkt. Thibaud van der Steen uit Breda gaat met zijn No Waste Army de strijd aan tegen voedselverspilling op landelijk niveau. Om dat te kunnen doen zoekt hij minimaal 10.000 leden.

Sinds de start van de coronacrisis zet Thibaud van der Steen zich met zijn platform Breda Maakt Mij Blij in om voedsel te redden dat anders in de container eindigt. Door middel van social media slaagt hij er keer op keer in om alsnog een afzetmarkt voor deze reststromen te creëren. Een structurele oplossing voor voedselverspilling op landelijke schaal bleef al die tijd uit. Tot nu!

Tijd voor verandering

Het was Boerschappen ondernemer Stijn Markusse die vorig jaar bij van der Steen aanklopte met het idee voor No Waste Army: een leger dat strijdt tegen voedselverspilling. Van der Steen was direct enthousiast: “Wij horen steeds vaker dat kwalitatieve producten om belachelijke redenen worden afgekeurd of weggegooid. Pompoenen die nét niet het juiste formaat hebben voor de supermarkt, appels waar een putje in zit of kersen die beschadigd zijn door wateroverlast krijgen in Nederland al snel het label ongeschikt. Het is de hoogste tijd dat daar verandering in komt!”

Structurele oplossing tegen voedselverspilling

No Waste Army biedt een oplossing voor boeren en telers die tegen dit soort problematiek aanlopen. Het werkt heel eenvoudig. Ben je lid van het army? Dan ontvang je ieder kwartaal een box met daarin heerlijke houdbare producten, gemaakt van reststromen. Van der Steen: “Hierbij moet je denken aan perensap van kromme peren en pastasaus gemaakt van paprika’s die net niet de juiste kleur hebben. Producten die misschien niet aan het ideale plaatje voldoen, maar wel heerlijk smaken.”

Join the Army!

Aanmelden voor No Waste Army kan via www.nowastearmy.nl en iedereen kan meedoen. Boeren en tuinders met reststromen en bijproducten kunnen zich uiteraard ook melden aan de poort of via boerenclub ZLTO. Militaire ervaring is dan ook geen vereiste volgens van der Steen: “Het enige dat we vragen is enthousiasme, een lekkere trek en de wil om een bijdrage te leveren aan een verspilling vrije wereld.” In september worden de eerste boxen verstuurd.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het O&O-fonds van Regio West-Brabant en door de subsidie Toegepaste Technologie en Creativiteit van de Gemeente Breda.