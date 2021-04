Nieuwe sweaters van 10.000 versleten Amsterdamse spijkerbroeken

In mei en juni van dit jaar strijkt de Recycle Roadshow van Blue LOOP Originals neer in onze hoofdstad. Samen met textielinzamelaar Sympany en toonaangevende Amsterdamse winkels wil Blue LOOP Originals 10.000 versleten spijkerbroeken inzamelen in 60 dagen. Deze spijkerbroeken worden verwerkt tot een unieke Recycle Roadshow Sweater.

Kledingindustrie

De kledingindustrie behoort tot de meest vervuilende industrieën ter wereld. Alleen in Europa belanden jaarlijks 640 miljoen spijkerbroeken op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven. Sinds 2013 zet Blue LOOP Originals zich in voor een hoogwaardig tweede leven van textielafval.

Textielrecycling

Na eerdere succesvolle edities in een tweetal Duitse steden bundelen Sympany en Blue LOOP Originals de krachten om Amsterdam bewust te maken van textielrecycling. Samen zorgen ze voor inleverpunten door heel Amsterdam. “Ik roep alle Amsterdammers op om in hun kledingkast te kijken. Iedereen heeft minstens één oude jeans liggen. Lever deze blauwe vriend in en wij geven ‘m een tweede leven,” aldus Ron van de Wiel, oprichter van Blue LOOP Originals.

Door kleding te recyclen wordt de ecologische voetafdruk van de kledingindustrie aanzienlijk kleiner. In de unieke Amsterdam Sweater wordt gebruik gemaakt van de gerecyclede jeansvezels waardoor we naast CO2 ook aanzienlijk veel water besparen.

Inzamelpunten

Spijkerbroeken kunnen worden ingeleverd bij de speciale jeans containers op de Jodenbreestraat en het Haarlemmerplein en bij deelnemende winkels.

Amsterdam sweater

In september ligt de unieke Amsterdam Sweater bij de deelnemende winkels. Deze stoere, duurzame en bovenal stijlvolle Crewe Sweater is voorzien van een uniek ‘old school’ borduursel met een Amsterdamse twist.