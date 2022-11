Hare Majesteit Koningin Máxima brengt woensdag 23 november een werkbezoek aan MUD Jeans in Laren. MUD Jeans is winnaar van de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, één van de Koning Willem I Prijzen.

MUD Jeans is een circulair modebedrijf dat spijkerbroeken, een van de meest vervuilende items binnen de mode-industrie, duurzaam ontwikkelt en hergebruikt om de impact op het milieu zo klein mogelijk te maken. Iedere MUD Jeans wordt voor twintig tot veertig procent geproduceerd uit hergebruikte denim en maakt aanvullend gebruik van biologisch katoen. Na gebruik worden de spijkerbroeken opnieuw gerecycled. MUD Jeans stelt zich ten doel uiteindelijk jeans te kunnen maken van honderd procent oude spijkerbroeken, waardoor er geen nieuw katoen meer nodig is. Het bedrijf heeft daarnaast Lease a Jeans gelanceerd: via dit model kunnen klanten een spijkerbroek op maandelijkse basis huren. De impact op mens en milieu wordt tevens klein gehouden door een korte productieketen en door te letten op goede arbeidsomstandigheden in de fabrieken.

Koningin Máxima bezoekt het hoofdkantoor van MUD Jeans in Laren. Hier krijgt zij een toelichting op de werkwijze van het bedrijf. Tevens vertellen medewerkers over het ontstaan in 2012, over de circulaire ontwerpen van de spijkerbroeken en over samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Daarnaast geeft MUD Jeans zijn kijk op de toekomst en presenteert het een rapport over de behaalde duurzaamheidsdoelen. Koningin Máxima krijgt een korte rondleiding door de kantoren, langs de shredder voor oude spijkerbroeken en door de winkel.

De Koning Willem I Stichting is in 1958 op initiatief van De Nederlandsche Bank in het leven geroepen door een aantal aan het bedrijfsleven verbonden organisaties. Doel van de stichting is de nationale economie nieuwe impulsen te geven en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. De stichting wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Koning Willem I Prijs wordt iedere twee jaar toegekend in de categorieën grootbedrijf en midden-en kleinbedrijf. Daarnaast beloont de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap duurzame innovaties van kleine of grote organisaties. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.