Als eerste in Nederland lanceert Blue Band een kuip die gemaakt is van papier. De innovatieve kuip is vrij van plastic, 100% recyclebaar en mag gewoon bij het papierafval weggegooid worden. Naast de nieuwe verpakking, introduceert Blue Band eveneens een vernieuwd ontwerp dat duidelijk de zes natuurlijke ingrediënten van Roombeter visualiseert.

De lancering van de papieren kuip markeert een cruciale stap in het streven van Blue Band naar duurzaamheid. Na een intensief ontwikkelingsproces van vier jaar heeft Blue Band Roombeter niet alleen een klimaatimpact die minstens 75% lager is dan traditionele koeienboter, maar is de verpakking nu ook beter voor de planeet.

Bas Michel, Country Manager Nederland, licht toe: “Blue Band is een geliefd merk dat overal in Nederland op de eettafel en het aanrecht te vinden is. Blue Band wordt van generatie op generatie doorgegeven en wordt op jaarbasis door 3,3 miljoen huishoudens gekocht. Met Blue Band willen we bijdragen aan een milieuvriendelijke wereld. Vanuit Upfield is de ambitie om de hoeveelheid plastic in onze verpakkingen tegen 2030 met 80% te verminderen. Daarom zijn we verheugd om onze smaakvolle Roombeter te introduceren in een innovatieve papieren kuip. Voor ons is dit een concrete stap in de richting van duurzaamheid. Kom maar op met die volgende generatie fans!”

Blue Band Roombeter, verpakt in de innovatieve papieren kuip, is beschikbaar vanaf 4 maart bij Albert Heijn. Andere retailers zullen in de daaropvolgende weken volgen.

Al het door Blue Band gebruikte papier is afkomstig uit verantwoord beheerde bossen die zijn gecertificeerd door het Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Het internationale PEFC-certificeringssysteem garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.