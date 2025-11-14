Hogere farmgate prijzen in combinatie met Fairtrade interventies hebben een positief effect op de inkomens van Fairtrade cacaoboeren in Ivoorkust, zo blijkt uit een nieuwe studie. De studie “Assessing Cocoa Farmer Income: The household income of cocoa farmers in Côte d’Ivoire and strategies for improvement”, uitgevoerd door Impact Institute in opdracht van Fairtrade, benadrukt het cruciale belang van prijs voor het inkomen van boeren.

Hogere prijzen hebben positieve inkomenseffecten

Sinds 2020 zijn meer Fairtrade cacaoboeren in Ivoorkust uit de armoede gekomen. Het aantal boeren dat in extreme armoede leeft, daalde van 36% in 2020 naar 7% in 2024, wat wijst op een gestage verbetering, ondanks soms uitdagende omstandigheden.

Naar verwachting zal 24% boven een leefbaar inkomen verdienen, vergeleken met 7% twee jaar geleden, en nog eens 50% dicht bij een leefbaar inkomen.

Boeren gaven aan dat de Fairtrade prijsvoorwaarden waaronder de minimumprijs, de extra Fairtrade premie en de Living Income Reference Price een belangrijke rol spelen bij inkomensstabiliteit en het bevorderen van beter beheer van middelen op hun boerderijen.

“Boeren vertellen ons dat hogere farmgate prijzen, gecombineerd met Fairtrade premies, echt verschil maken,” zegt Mariasole Petti, Impact Analyst Consultant bij Impact Institute en co-leider van de studie. “Onze analyse bevestigt dit: deze maatregelen verhogen het inkomen en geven boeren meer ruimte om in hun bedrijven te investeren en hun inkomsten te diversifiëren. Die veerkracht is essentieel om de uitdagingen van klimaatverandering, plagen en ziektes het hoofd te bieden.”

Uitdagingen blijven: inflatie, klimaat en arbeidsproblemen

Andere indicatoren uit de studie tonen echter ook een complexer beeld voor Ivoriaanse cacaoboeren, door de gevolgen van inflatie, klimaatverandering en arbeidstekorten, die de positieve effecten van hogere prijzen beperken.

De gemiddelde bedrijfs- en teeltoppervlakte per boerderij nam af, mogelijk door nauwkeurigere metingen via geolocatie-kaarten.

De totale productie per huishouden daalde met 29% (van 2.743 kg naar 1.952 kg).

De gemiddelde productiekosten stegen met 16% (van €179 naar €207 per hectare).

Grotere teeltoppervlakten leiden tot hogere inkomens, maar de winst per hectare daalt door hogere productiekosten waaronder extra arbeidskosten.

Voor het eerst werd ook het inkomen van deelpachters (sharecroppers) onderzocht. Hun inkomen ligt veel lager dan dat van landeigenaren en de meerderheid leeft in extreme armoede.

De studie maakt deel uit van Fairtrade’s drie-fasenplan om het referentieprijssysteem voor cacao te versterken.

“Het is een sterke bevestiging dat hogere boerenprijzen daadwerkelijk een groot verschil maken voor boeren,” zegt Jon Walker, Senior Advisor Cocoa bij Fairtrade International. “Maar we moeten blijven meten en onderzoeken hoe boeren hun opbrengsten verbeteren ondanks de druk van klimaatverandering, en beter begrijpen hoe factoren als bedrijfs- en gezinsgrootte het verschil kunnen maken tussen wel of niet een leefbaar inkomen verdienen.”