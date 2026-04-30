Vanaf nu is de volledige Delicata chocoladelijn van Albert Heijn voorzien van het Fairtrade keurmerk. Deze certificering markeert de aftrap van de Fairtrade Weken (4 t/m 17 mei) en is een belangrijke stap in de verduurzaming van de keten. Met deze overstap vergroot Albert Heijn de positieve impact op cacaoboeren en hun gezinnen.

Wat voor consumenten een kleine verandering in het schap lijkt, maakt in de productielanden een groot verschil. Albert Heijn hanteert al sinds 2019 Tony’s Open Chain als inkoopmodel en versterkt dit nu met de Fairtrade certificering. Door Fairtrade en Tony’s Open Chain te combineren voor hun huismerk, legt de retailer een stevige basis voor duurzamere cacao-inkoop en een betere positie van boeren en hun gemeenschappen.

Sterke groei in Fairtrade chocolade

De stap van Albert Heijn past in een bredere positieve ontwikkeling. Het aanbod Fairtrade gecertificeerde chocolade in Nederland groeide het afgelopen jaar met 21% en met maar liefst 43% ten opzichte van 2021. Steeds meer retailers en merken kiezen voor duurzame alternatieven, waardoor het voor consumenten gemakkelijker wordt om een bewuste keuze te maken.

Marloes Groenewegen, CEO bij Fairtrade Nederland: “In deze onzekere tijden is het bemoedigend om te zien dat het aantal producten met het Fairtrade keurmerk blijft groeien. De samenwerking met retailers en merken is hierin cruciaal. Als zij ervoor kiezen om producten Fairtrade te certificeren, wordt het voor consumenten steeds makkelijker om een bewuste keuze te maken. En zo dragen we samen bij aan betere leefomstandigheden voor cacaoboeren.”

Fairtrade Weken

De Fairtrade Weken vinden plaats van 4 tot en met 17 mei. Tijdens deze landelijke campagne roept Fairtrade Nederland consumenten op om bewust te kiezen voor eerlijke producten, onder de slogan ‘Buy Fair. Feel Good.’ Diverse retailers en merken ondersteunen deze campagne door Fairtrade producten aan te bieden tegen aantrekkelijke actieprijzen.

