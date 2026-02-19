Het volledige vaste assortiment eigenmerk chocoladerepen van Lidl wordt omgezet naar een nieuw Leefbaar Inkomen‑programma van Fairtrade. Vanaf maart 2026 starten Lidl en Fairtrade deze samenwerking in Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk. Lidl committeert zich voor minimaal vijf jaar, ongeacht schommelingen op de markt. De extra kosten neemt de supermarkt volledig voor eigen rekening, zonder deze door te berekenen aan klanten.

Het Leefbaar Inkomen‑programma uitgelegd

Het nieuwe programma bouwt voort op de bestaande Fairtrade‑standaarden en gaat daar bewust een stap verder in. Naast de Fairtrade minimumprijs, de premie en de Living Income Reference Price (LIRP) betaalt Lidl een extra vaste toeslag per ton cacao, de zogeheten Booster. Deze middelen helpen cacaoboeren hun productiviteit te vergroten en hun inkomen te verbreden. De impact van het programma wordt gemonitord via nulmetingen die door Fairtrade worden uitgevoerd.

Geen prijsverhoging voor klanten

Het Leefbaar Inkomen‑programma geldt voor het volledige vaste assortiment eigenmerk chocoladerepen. Chocolade die dagelijks door miljoenen mensen wordt gekocht. De extra kosten die dit met zich meebrengt neemt Lidl volledig voor eigen rekening. Zo blijft de prijs voor klanten gelijk en wordt eerlijke consumptie toegankelijk voor iedereen. Wie een chocoladereep koopt, draagt automatisch bij aan een eerlijker inkomen voor cacaoboeren.

Meer dan tien jaar inzet voor eerlijke cacao

Lidl zet zich al meer dan tien jaar in voor betere omstandigheden in de cacaoketen. In 2014 was Lidl een van de eerste partners in het Fairtrade grondstoffenprogramma voor cacao. Alle eigenmerk chocoladerepen zijn al sinds eind 2022 Fairtrade gecertificeerd.

Vooruitblik

De implementatie van het gezamenlijke project met Fairtrade start in maart 2026 in Duitsland, Nederland, België, Luxemburg en Oostenrijk. In de eerste fase leggen Fairtrade en Lidl de basis voor de overgang. Dat is nodig vanwege de unieke schaal van het project, een initiatief van deze omvang bestaat nog niet in de retailsector. Vanaf augustus 2026 geldt de Booster voor het volledige standaardassortiment chocoladerepen onder eigen merk. De vernieuwde verpakkingen worden begin 2027 verwacht.

Way To Go

Met de introductie van het eigen merk Way To Go, in samenwerking met Fairtrade, zette Lidl in 2020 op een leefbaar inkomen voor boeren. Sinds de start van het project hebben meer dan 2.200 cacaoboeren in Ghana geprofiteerd van een extra premie en investeringen in landbouwprojecten dankzij Way To Go chocolade.

“Met Way To Go hebben we al mooie stappen gezet. Nu is het moment om op te schalen, nieuwe standaarden te ontwikkelen en onze impact te vergroten, zodat eerlijk de nieuwe norm wordt,” zegt Srdan Markov, directeur Inkoop Lidl Nederland.